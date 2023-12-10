Эксперт: отказав Украине в помощи, именно Польша первая подала плохой пример остальным странам

Наступили сложные времена для Киева, ведь всё указывает на то, что США вступили в эпоху «мягкого изоляционизма» и больше не намерены помогать не только Украине, но и Израилю, говорит польский аналитик Марцин Заборовский. В беседе с Wirtualna Polska он напоминает, что даже Польша, которая больше всего должна быть заинтересована в успехе Украины, уже какое-то время назад в лице премьер-министра Моравецкого отказала в военной поддержке своему соседу.

«Соединённые Штаты, а главным образом республиканская часть общественного мнения, сосредотачивается на вопросах, которые имеют значение для непосредственного соседства США. Начинается эпоха мягкого изоляционизма. Мы должны считаться с этим», — комментирует отказ США по вопросу помощи Украине бывший директор Института международных дел аналитик Марцин Заборовский.

По его словам, последствия этого решения очевидны. Одновременно он указывает, что такого поворота событий можно было ожидать в случае с Украиной, однако не Израиля. Он не скрывает своего удивления. «Это странно — хотя бы потому, что в Республиканской партии очень сильно укоренилось произраильское лобби. Такое решение несколько вызывает шок», — объясняет аналитик в интервью Wirtualna Polska.

«В общем, это не особо хороший симптом в плане того, каким образом трансатлантические отношения будут развиваться в будущем. Особенно в случае, если Дональд Трамп станет президентом, что, конечно, может произойти», — предупреждает Заборовский. Более того, он указывает на то, что в США стали всё громче говорить, что они прежде всего должны позаботиться о своих интересах и о себе и одновременно ограничить свою вовлечённость на международной арене.

Аналитик не исключает, что своим решением США зададут тренд и наступит эффект домино — то есть другие страны тоже будут сводить свою помощь Украине на нет. «На протяжении последних пары месяцев мы наблюдали за тем, как это происходило, в том числе в нашей стране. Партия «Право и справедливость» заявляла, что мы больше не будем оказывать военную поддержку Украине, потому что мы сосредоточимся на создании собственной обороноспособности», — напоминает он.

Во время предвыборной кампании польский премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил: «Мы больше не передаём вооружение Украине — мы теперь сами вооружаемся самым современным оружием».

«Даже в такой стране, как Польша, звучали такие слова. В стране, которая наиболее подвержена последствиям, если что-то не так пойдёт на Украине и это отразится на нас. Мы подали очень плохой пример», — сожалеет Заборовский. Одновременно аналитик обращает внимание на «положительный пример» Германии, которая много тратит на поддержку Украины. «После США она стала вторым донором, что касается военной или гуманитарной помощи. Она реагирует медленно, но если она уже делает это, то это серьёзный подход»,— добавляет он.

В беседе с Wirtualna Polska эксперт назвал происходящее сценарием, на который всё время делала ставку Москва. Суть его заключалась в том, что демократические западные общества быстро устанут от поддержки Украины и ей надо просто переждать. По его словам, России удалось выстоять, а санкции не нанесли ей смертельного удара. Более того, Россия рассчитывает на то, что ей удастся вернуться в отношениях с Западом к формуле: business as usual. «К сожалению, это сейчас воплощается в реальность. После двух лет войны поддержка Украины в большинстве западных стран уже стала проблематичной», — признаёт он.

Одновременно Заборовский указывает на всё более сложную ситуацию на фронте и плачевное положение украинской армии. «Уже нет волн добровольцев, желающих воевать на фронте. Элита на Украине начинает раскалываться, вокруг Зеленского нет сплочённости и солидарности», — разъясняет аналитик. «Общая картина такова, что сейчас не лучший момент для Украины. А со стороны Запада это крайне недальновидно, потому что принуждение Украины к миру на плохих условиях — это лишь временное решение. Наступит возврат к всё большей зависимости от России», — подводит итог он.