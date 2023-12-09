Spectator: Евросоюз парализован и не способен размышлять здраво
Житель Москвы открыл стрельбу из огнестрельного оружия по двум сотрудникам Росгвардии на северо-западе столицы.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил в эфире YouTube-канала Stephen Gardner, что возможности военно-промышленного комплекса (ВПК) России вынудят американскую и украинскую сторону пойти на переговоры.
Спикер Народного совета Донецкой Народной Республики Артём Жога признался, что его вопрос президенту Владимиру Путину касательно того, будет ли он баллотироваться на новый срок, был обусловлен высоким интересом со стороны бойцов.
Действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол рассказал, чего ему не хватает в США.
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) своими правилами допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Париже унижает великую державу.
Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью телеканалу BBC попросила Запад продолжить оказывать помощь Украине.
Голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский высказался о победе своей команды над «Питтсбург Пингвинз».
Пресс-служба «Крыльев Советов» показала состояние стадиона «Спартака» перед матчем 18-го тура чемпионата России по футболу.
Власти Азербайджана намерены обеспечить к концу 2026 года возвращение в Карабах более 140 тыс. бывших беженцев. О соответствующих планах сообщил президент республики Ильхам Алиев.
Международная ассоциация бокса (IBA) приняла решение прекратить членство национальных ассоциаций Чехии, Нидерландов, Германии и Швеции в организации.
Вооружённые силы Украины за минувшие сутки снизили интенсивность обстрелов Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Чемпион Европы по прыжкам в воду Никита Шлейхер заявил, что не будет получать нейтральный статус без общего на то решения для выступления на Олимпийских играх в Париже.
В штабе Народного фронта в Москве проходит первое заседание инициативной группы по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на грядущих президентских выборах 2024 года.
Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, как играл с нападающим Константином Тюкавиным в приставку.
Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице на ближайшие дни.
Анализ динамики международной торговли за несколько лет показал, что объёмы товарооборота между Россией и недружественными странами к 2030 году могут снизиться в пять раз. На это указал Центр стратегических разработок (ЦСР).
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о своём участии в Матче звёзд КХЛ.
Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, что планирует исполнить буллит в Матче звёзд КХЛ.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью RT рассказал о способах противодействия коррупции.
Военнослужащие Вооружённых сил Украины открыто грабят жилые дома и квартиры в оккупированном киевским режимом городе Херсоне, чтобы ничего не оставлять русским. Об этом рассказали местные жители.
Многократная победительница турниров Большого шлема, бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт заявила, что у неё снова диагностировали рак.
Первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что инициативная группа приступила к создание группы избирателей для выдвижения российского лидера Владимира Путина кандидатом в президенты России.
Рекордсмен мира по плаванию Климент Колесников рассказал, что при нынешних критериях допуска до международных соревнований он не сможет поехать на Олимпийские игры в Париже.
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказал мнение касательно поиска спортивного директора клуба.
Существует риск срыва доставки товаров через Панамский и Суэцкий каналы. Он связан с наблюдающимися там проблемами, сообщает Financial Times.
Экс-игрок «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов высказался о матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
В ГУ МЧС России по Брянской области заявили, что спасатели потушили возгорание в торговых павильонах в Брянске.
Победительница юниорского первенства России — 2022 в метании копья и толкании ядра Мария Мудрова сможет выступать за Израиль.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил медиагруппу «Россия сегодня» с десятилетием.
Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду прокомментировал итоги матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль‑Риядом».
US Boxing Federation стала членом Международной боксёрской ассоциации (IBA).
Ленинский районный суд города Красноярска избрал меру пресечения местной жительнице, которую подозревают в махинациях при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Женщину отправили в СИЗО.
Объект критической инфраструктуры получил повреждение во временно оккупированном киевским режимом городе Херсоне. Информацию об этом предоставил назначенный властями Украины чиновник Александр Прокудин.
Жители Украины находятся в состоянии постоянного страха, так как опасаются, что Соединённые Штаты прекратят оказывать помощь украинским военным, а после этого от ВСУ отвернутся и другие западные страны.
Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что невозможность спортсмена выступать под национальной символикой и слушать гимн родной страны унижает его достоинство.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение после возвращения олимпийского чемпиона по хоккею Ильи Ковальчука в «Спартак».
Нежелание США оказывать военную помощь Украине обусловлено огромными потерями передаваемой Киеву западной техники, а также исходом контрнаступления. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.
Президент России Владимир Путин поздравил с десятилетием международную медиагруппу «Россия сегодня».
Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о своей должности в Матче звёзд КХЛ.
Американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило о выдаче одобрения препарату Casgevy, работа которого базируется на системе редактирования генов CRISPR.
Генпрокуратура стремительно продвигается в вопросах обнаружения нетрудовых доходов, спрятанных в цифровых активах, предупредил глава надзорного ведомства Игорь Краснов. По его словам, сейчас механизм получения Генпрокуратурой сведений об операциях с криптовалютой пока только формируется, но задачи по выявлению таких активов уже решаются.
Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв рассказал, что экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой лучше всех играет в хоккей из футболистов.
Трёхкратный призёр чемпионата мира 2019 года по плаванию Андрей Минаков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Член американской палаты представителей Крис Смит призвал украинские власти отменить введённый в 2021 году запрет на усыновление украинских детей гражданами США.
Президент Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв призвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха покинуть свой пост.
Власти Ирака должны найти и наказать лиц, ответственных за нанесение ракетного удара по американскому посольству в Багдаде. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США.
Президент США Джо Байден запутался в цифрах, говоря о выделенных на инфраструктурные проекты деньгах.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал первым полевым футболистом, достигшим отметки 1,2 тыс. матчей за карьеру.
Взрыв в селе Моначиновка Купянского района повредил объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказал мнение касательно выступления российских спортсменов без флага и гимна на международных соревнованиях.