Евросоюз всё чаще кажется неспособным думать больше, чем на шаг вперёд, сетует The Spectator. Все неудачи последних лет показали, что сегодня ЕС — слишком разнородное образование, которое разрывают противоречия. На следующей неделе запланированы переговоры лидеров ЕС с Украиной о её вступлении в союз. Однако до сих пор не было проведено сколько-нибудь значимой работы, чтобы обеспечить успех этому шагу. Напротив, возникает всё больше препятствий.

Евросоюз всё чаще кажется парализованным, неспособным размышлять здраво, думать больше, чем на шаг вперёд, сетует The Spectator. Причём этот процесс начался достаточно давно.

На следующей неделе запланированы переговоры лидеров ЕС с Украиной о её вступлении в союз. Однако до сих пор не было проведено сколько-нибудь значимой работы, чтобы обеспечить успех этому шагу. Напротив, возникает всё больше препятствий.

Например, отличился президент Венгрии Виктор Орбан, отказавшись даже обсуждать этот вопрос и пригрозив заблокировать пакет в размере €50 млрд, предназначенный для помощи Киеву на 2024—2027 годы.

И это далеко не единственный гол, который Евросоюз забивает в свои же ворота. На передний план политики выходят евроскептики вроде Герта Вилдерса в Нидерландах, а депутаты Европарламента не пытаются оперативно реагировать на новые реалии.

Они с трудом сумели принять предложение о реформировании договоров ЕС. Новые правила могут стать предпосылкой для расширения блока, усилят роль парламента, предоставят ему право инициировать законодательство и совместно принимать законы о бюджете.

Это также сократит количество областей в совете, где требуется единогласие для принятия политических решений. Однако членами упомянутого совета являются главы государств Евросоюза, и для одобрения этого вопроса необходимо их согласие. Поэтому очевидно, что перспектив у этого предложения практически нет.

Вряд ли правительства таких стран, как Венгрия, Словакия, Италия и теперь уже, вероятно, Нидерланды, добровольно откажутся от своего права вето на важнейшие решения ЕС.

Предыдущие расширения блока сопровождались внесением изменений в договоры. Но тогда они сопровождались значительно более благоприятными обстоятельствами для европейской политики, нежели сегодня, пишет The Spectator.

Европейские политики в ужасе от перспективы возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Он вполне может нанести смертельный удар не только по поддержке Украины, но, возможно, даже по НАТО. Но несмотря на такую незавидную перспективу, в рамках ЕС почти ничего не делается для подготовки к такому сценарию, уверено издание.

У Европы не получается сдержать обещание по поставке миллиона артиллерийских снарядов Киеву к марту следующего года. Создание общей европейской оборонно-промышленной базы встречает различные препятствия. Например, страны ЕС не могут прийти к единому мнению относительно того, насколько открытой должна быть такая система для дружественных субъектов, не входящих в европейский блок, таких как Великобритания.

Сама изначальная идея Евросоюза об использовании любой возможности для приближения к идеалу федеративного государства глубоко устарела. Все неудачи последних лет показали, что сегодня ЕС — слишком разнородное образование для каких-либо ограничений.

Возможности возвращения Трампа не рады и в Восточной Европе. Однако Берлин и Париж не являются для них равноценной заменой трансатлантического партнёрства. В Варшаве и Таллине скорее готовы рискнуть с американцами, чем рассчитывать на милость беспомощных западноевропейских партнёров, уверен The Spectator.

Очевидно, что сегодня среди членов Евросоюза просто нет доверия. Именно поэтому перспектива нововведений вызывает у них опасения. И в частности, по этой причине позиция Виктора Орбана по переговорам о вступлении Украины находит отклик у тех, кто считает, что её присоединение угрожает их интересам, таких как польские фермеры, дальнобойщики, не говоря уже о многих в Западной Европе.

The Spectator считает, что в качестве альтернативы можно было бы разрешить желающим идти по пути оборонного и промышленного сотрудничества с США. Также не стоит останавливать прибалтов и поляков в создании рычагов воздействия на Вашингтон путём закупки систем вооружения американского производства.

Также стоит просто принять действующие правила вместо того, чтобы постоянно переписывать их к очередному бессмысленному съезду. А в отношении Украины, по мнению издания, следует избегать предыдущего опыта шаблонных расширений. В частности, можно уже сейчас предоставить украинцам некоторые из наиболее желательных преимуществ членства, такие как доступ к рынкам, свободное перемещение рабочей силы или доступ к таким схемам, как Erasmus.

Пришло время признать, что бессмысленно подгонять всех членов под одни стандарты. ЕС должен стать платформой для ведения переговоров и сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный интерес, подытожил The Spectator.