Демократия на Западе переживает упадок, пишет в статье для EU Today член Европейского парламента от Польши Рышард Хенрик Чарнецкий. В качестве доказательства политик напоминает об участившихся гонениях на оппозицию в Европе и среди её партнёров. В частности, Чарнецкий осуждает ЕС за молчание о преследованиях оппозиционных партий в Молдавии.

Запад продолжает декларировать свободу слова и отказ от политизации закона в качестве своих основных ценностей, однако всё реже применяет их на практике, сетует в статье для EU Today член Европейского парламента от Польши Рышард Хенрик Чарнецкий. По его словам, после распада Советского Союза большинство западных политиков и учёных ожидали, что остальной мир станет более либеральным, однако «вместо этого мы наблюдаем противоположную тенденцию».

«Политические решения стали ситуативными и непредсказуемыми. Под прикрытием всеобщего блага правовая система была превращена в оружие, чтобы устранять или заставлять молчать политическую оппозицию», — констатирует политик .

В качестве примера Чарнецкий приводит судебные преследования экс-президента США Дональда Трампа, воспринимаемые большей частью избирателей как политические. «Если половина страны почувствует себя бесправной, если они поверят, что судебная система политически мотивирована, результат может быть катастрофическим», — предупреждает член Европарламента.

Чарнецкий вспоминает также о подавлении протеста дальнобойщиков в начале 2022 года в Канаде и возможном запрете крайне-правой партии АдГ в Германии. Однако пока в Германии только говорят о запрете, эта практика успешно внедряется в других европейских странах, отмечает политик, имея в виду Украину и Молдавию. И если Украину не стоит судить слишком строго ввиду её тяжёлого положения, то Молдавия не должна рассчитывать на такое же снисхождение, уверен польский депутат.

Как напомнил политик, в 2023 году Кишинёв принял ряд законов, которые резко ограничивают права и свободы жителей. Все началось с запрета партии «Шор», одной из главных оппозиционных партий страны, которую власти обвинили в планировании государственного переворота. Суд вынес решение в пользу властей, хотя обвинения так и не были доказаны.

«Хотя партия «Шор», по-видимому, имеет нежелательные связи с Россией, мы не можем жертвовать нашими ценностями в угоду нашим геополитическим интересам», — настаивает член Европарламента. На его взгляд, отсутствие реакции на поведение молдавских властей со стороны ЕС создаёт среду для дальнейшего упадка демократии на Западе.

«2023 год был трудным для западной демократии. Если эти тенденции сохранятся, 2024 год будет ещё хуже», — заключает автор статьи.