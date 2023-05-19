Grayzone: молдавские политики и бизнесмены рассказали пранкерам, как Вашингтон и Брюссель поддерживают коррупцию в стране

Коррупция в Молдавии процветает с ведома и поощрения западных стран, свидетельствуют попавшие в распоряжение Grayzone видеозаписи бесед пранкеров с видными молдавскими политиками и предпринимателями. Как сообщает издание, влиятельные фигуры молдавского бизнеса и политики в разговоре с вымышленными американскими бизнесменами признались, что для работы в стране необходимо обзавестись неформальными связями в кругах высшего руководства, и рассказали о схемах, которыми пользуются иностранные инвесторы в Кишинёве.

С начала украинского конфликта Молдавия столкнулась с чередой кризисов, однако президент страны Майя Санду из партии «Действие и солидарность» (PAS) остаётся непоколебимой благодаря безоговорочной поддержке западных чиновников, пишет The Grayzone. При этом поддержка государств НАТО сохраняется, несмотря на коррупцию промышленных масштабов на самых высоких уровнях в правительстве страны, отмечает издание. Более того, как показали попавшие в распоряжение The Grayzone видеозаписи, иностранная коррупция в Молдавии активно поощряется, сохраняется и идёт полным ходом при поддержке Брюсселя и Вашингтона, с их полного ведома, согласия и даже содействия.

Издание получило эксклюзивный доступ к кадрам, на которых многочисленные обладатели обширных связей в кишинёвском политическом и деловом сообществе открыто и даже со злорадством свидетельствуют о должностных преступлениях в правительстве Молдавии, а также предлагают различные схемы обогащения западных инвесторов в обмен на соответствующее вознаграждение. По словам издания, «это самое яркое изображение того, как действует коррупция в Молдавии, которое когда-либо появлялось, ярко подчёркивающее её эндемичный, институционализированный характер». Материалы были предоставлены ресурсу пранкерами, выдававшими себя в разговорах с кишинёвскими собеседниками за состоятельных бизнесменов из США и пожелавшими сохранить анонимность.

На видео пранкеры сначала беседуют с молдавским политиком и юристом Станиславом Павловским, которого просят о помощи в получении прибыли от инвестиций в Кишинёв на сумму $50 млн. Очень быстро Павловский — бывший судья Европейского суда по правам человека и самопровозглашённый правозащитник — признаётся, что наличие хорошего адвоката и тщательно составленного контракта не принесут предпринимателям в Молдавии никакой пользы, поскольку «уровень коррупции очень высок». Кроме того, Павловский замечает, что «Молдавией сейчас фактически управляет посол США», а также в стране имеются «сотни консультантов из ЕС... работающих в каждом министерстве». «Так что это находится под очень, очень строгим контролем со стороны Евросоюза», — заключает юрист. На вопрос о том, как такой надзор со стороны Запада совмещается с высоким уровнем коррупции, Павловский отвечает, что всё функционирует «идеально», поскольку «все любят деньги».

Как сообщает Grayzone, пранкеры были должным образом представлены ряду влиятельных молдавских фигур, способных помочь им быстро разбогатеть. В их числе был советник главы комиссии парламента Молдавии по сельскому хозяйству и продовольствию Олег Чубук.

Помимо «школьного друга» Чубука Владимира Болеа, который лично пишет законы и подзаконные акты, касающиеся сельскохозяйственной и продовольственной политики страны, его брат Александру руководит государственной телекоммуникационной компанией Moldtelecom. Чубук также является членом правящей партии Молдавии, которую он описал как «большую семью», напрямую связанную с «правительством, парламентом и президентом».

«Мы все связаны друг с другом. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, я обращусь к самому высокопоставленному лицу в стране, ответственному за эту область… Это прекрасно, когда у вас есть большинство в парламенте, всё делается этим большинством… Вся власть в стране контролируется этим большинством, которое является «семьёй», — заявил Чубук в беседе с пранкерами. Политик также похвастался, что может «гарантировать стопроцентную, полную политическую поддержку и поддержку в области безопасности» иностранным инвесторам в Молдавии.

Вопрос о защите иностранных инвесторов на государственном уровне был также поднят пранкерами в разговоре со специалистом по инвестициям Ольгой Мельничук, которая ранее работала консультантом Государственного экономического совета Молдавии. Она признала, что многих иностранцев удерживает от финансирования проектов в стране отсутствие «предсказуемости», связанное с возможной сменой правительств. Однако, по словам Мельничук, «предсказуемость и некоторая гарантия стабильности» инвестиций могут быть обеспечены путём прямых переговоров с министрами правительства в неформальной обстановке. Инвесторам просто нужно «убедиться, что главное лицо в правительстве знает, что они делают», тогда у их начинаний будет официальная поддержка — пусть и полученная за закрытыми дверями, заверила она.





По словам эксперта, прочно утвердившиеся в Молдавии объединения, такие как Американская торговая палата, Ассоциация иностранных инвесторов и Европейская бизнес-ассоциация, уже «очень активно отстаивают права своих членов» и «имеют прямой доступ к премьер-министру». «У нас есть проевропейское правительство, поддерживаемое правительством ЕС [и] США. Так что эта прозападная поддержка очень велика», — констатировала Мельничук.





Сотрудники финансируемых США НПО, действующих в стране, также стремились помочь иностранным инвесторам обогатиться с помощью сомнительных схем, пишет издание. Одной из них стала образовательная организация Pro Dictactica, которая сотрудничает, в частности, с фондом Джорджа Сороса «Открытое общество»*, ЕС, Министерством иностранных дел Литвы и посольством США в Молдавии.

Пранкеры были представлены главе Pro Dictactica Оксане Драгуте, имеющей прямой доступ к Майе Санду. Драгута и Санду познакомились во времена, когда будущий президент была министром образования Молдавии, а Драгута — сотрудником её министерства, «ответственным за координацию иностранной помощи в сфере образования».

Пранкеры предложили Драгуте направить наличные «частным организациям», которые передали бы эти средства правящей партии Молдавии, чтобы привлечь к работе президента и её соратников. Драгута согласилась, отметив, что её собственное участие в содействии такому соглашению также удобно скрыть: «Я могу связаться с ними и спросить… На самом деле они находятся через дорогу… Вообще-то я... в некотором роде... член этой партии, но не активный её член», — заметила она.





Столь же неосторожные комментарии были сделаны молдавским олигархом Кэтэлином Джосаном, основателем крупнейшей телевещательной сети в стране PRO TV. Джосан ясно дал понять, что он мог бы стать «партнёром» бизнесменов по связям с общественностью. Пояснив, что он «не тот, у кого есть опыт в логистике, строительстве или чём-то ещё», а человек, который будет направлять предпринимателей «в этой политической среде», он пообещал пранкерам помощь в установлении контактов «с местными политиками и лицами, принимающими решения», и улаживании вопросов от их имени.

«Я занимаюсь этим уже 23 года. У нас в руках все главные новостные программы в городах Молдавии. Это означает, что я видел, как приходили и уходили поколения политиков, — похвастался Джосан. — Вопрос не в том, сможем ли мы установить с ними связь».

Как поясняет издание, установление связей с лицами, принимающими решения в Молдавии, действительно не проблема для Джосана, поскольку предприниматель является акционером трёх чрезвычайно прибыльных молдавских компаний, основателем которых стал недавно вступивший в должность премьер-министр страны Дорин Речан.







«Записи, полученные Grayzone, тем более шокируют, если учесть, что Молдавия включена в программу USAID по противодействию пагубному влиянию Кремля (CMKI)», — отмечается в статье. Как поясняет The Grayzone, под эгидой USAID страны, которые когда-то входили в состав Советского Союза и Варшавского договора, получают обширное финансирование и практическую поддержку, чтобы «защитить себя от российского вмешательства». Борьба с коррупцией является одной из главных целей этой инициативы. Программа включает в себя поддержку «лидеров, настроенных на реформы, и представителей гражданского общества».

Как напоминает издание, Майя Санду оказалась одним из таких лидеров, и именно поэтому её твёрдая победа на выборах была воспринята в западных кругах как переломный момент в борьбе Молдавии с коррупцией. С тех пор она регулярно рекламировала громкие законодательные поправки и инициативы, направленные на решение этой проблемы, но критики считают, что власти так и не добились результатов, «просто заменив одну группу жуликоватых чиновников другой».

Тем не менее правительство Санду продолжает получать сотни миллионов долларов от американских властей, пишет The Grayzone. В 2022 году США предоставили Кишинёву $320 млн «для устранения экономических, энергетических, безопасных и гуманитарных последствий военных действий России против Украины». До этого страна получила $100 млн от USAID в рамках программы CMKI в период с 2017-го по 2021 год, что делает её крупнейшим бенефициаром проекта.

«Очевидно, Вашингтон спокойно относится к взяточничеству на высоком уровне в Молдавии, — делает вывод издание. — До тех пор пока западные олигархи и бизнесмены получают прибыль, а правительство придерживается антироссийской линии во всех вопросах внутри страны и за рубежом, Вашингтон, похоже, рад смотреть в другую сторону».

* «Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.

