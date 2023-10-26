«Грустный конец украинского контрнаступления»: польский журналист о фиаско Киева и параличе фронта

За всё время летнего наступления украинцам удалось отбить менее 300 квадратных км, без каких-либо стратегических пунктов, и это фиаско, пишет польский журналист Марчин Вырвал. На портале Onet он рассказывает, что Москву явно недооценили должным образом, потому что сегодня инициатива на фронте именно в руках россиян. А Запад либо намеренно «цедил помощь» Киеву, либо просто просчитался, допустив тем самым стратегическую ошибку — ни ослабить, ни победить Россию не получилось.

«На Украине всю неделю льёт. Дожди, превращающие плодородный украинский чернозём в размокшее месиво, по которому едва может пройти пехота, но не бронетехника, в результате парализуют фронт, который уже и так долгие месяцы стоит на месте», — пишет на портале Onet польский журналист Марчин Вырвал.

В статье корреспондент рассказывает, что украинские власти делают всё возможное, особенно на уровне пиара, чтобы поддержать моральный дух как своей армии, так и западных союзников. В качестве яркого примера он приводит информационную кампанию, связанную с передачей США Украине высокоточных ракет ATACMS. Украинцы освещали эти события по всем возможным информационным каналам, замалчивая при этом факт, что американцы передали украинцам всего около десятка таких ракет, причём это была не новейшая версия с дальностью 300 км, а их самая старая версия М39 с дальностью всего 165 км. «Это сопоставление информации в СМИ и реальной ситуации хорошо отражает общую картину на фронте», — подчёркивает Вырвал. «А реальная картина — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления», — добавляет он.

По его оценкам, на это влияют сразу несколько факторов, среди которых наиболее важные — это ошибочная или преднамеренная стратегия Запада в поставках оружия на Украину, производственные возможности по обе стороны фронта и состояние запасов. Польский журналист напоминает, что в апреле прошлого года министр обороны США Ллойд Остин назвал одну из целей его страны в украинском конфликте — ослабление России. Эти слова не прошли незамеченными, ведь Остин говорил не о максимально быстром и решительном разгроме России, а о её «ослаблении» и погружении в долгосрочный кризис.

Марчин Вырвал уверен, что тезис о долгосрочном ослаблении России подтверждается постепенной передачей ключевых вооружений Украине американцами и некоторыми западными странами, которая напоминает скорее «капельницу». США всегда хотели, чтобы Украина сначала доказала, что она готова защищать свою страну, чтобы заслужить потом более решительную помощь. За первые несколько месяцев конфликта украинцы доказали, что они готовы, летом прошлого года американцы поставили им свою первую серьёзную технику — установки HIMARS, но это был последний момент, когда при ограниченной помощи Запада украинцам удалось чего-то добиться, сожалеет автор.

Если бы они тогда получили ракеты ATACMS для установок HIMARS, западную бронетехнику, американские танки Abrams, а также истребители F-16, тогда, возможно, ситуация бы обстояла несколько иным образом. «Однако вместо того, чтобы бросить всю имеющуюся технику на фронт, Запад продолжал придерживаться «капельницы». В это время россияне укрепляли свою часть фронта», — признаёт Вырвал.

Одновременно польский журналист обращает внимание на то, что если теория о том, что американцы намерены ослабить Россию в долгосрочной перспективе, ложна, то значит Запад допустил стратегическую ошибку, не отправив все ключевые вооружения украинской армии на первом этапе конфликта. «Какой бы ни оказалась правда, в плане ослабления или победы над Россией мало что вышло», — признаёт корреспондент.