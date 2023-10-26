«Грустный конец украинского контрнаступления»: польский журналист о фиаско Киева и параличе фронта

За всё время летнего наступления украинцам удалось отбить менее 300 квадратных км, без каких-либо стратегических пунктов, и это фиаско, пишет польский журналист Марчин Вырвал. На портале Onet он рассказывает, что Москву явно недооценили должным образом, потому что сегодня инициатива на фронте именно в руках россиян. А Запад либо намеренно «цедил помощь» Киеву, либо просто просчитался, допустив тем самым стратегическую ошибку — ни ослабить, ни победить Россию не получилось.
«На Украине всю неделю льёт. Дожди, превращающие плодородный украинский чернозём в размокшее месиво, по которому едва может пройти пехота, но не бронетехника, в результате парализуют фронт, который уже и так долгие месяцы стоит на месте», — пишет на портале Onet польский журналист Марчин Вырвал.
В статье корреспондент рассказывает, что украинские власти делают всё возможное, особенно на уровне пиара, чтобы поддержать моральный дух как своей армии, так и западных союзников. В качестве яркого примера он приводит информационную кампанию, связанную с передачей США Украине высокоточных ракет ATACMS. Украинцы освещали эти события по всем возможным информационным каналам, замалчивая при этом факт, что американцы передали украинцам всего около десятка таких ракет, причём это была не новейшая версия с дальностью 300 км, а их самая старая версия М39 с дальностью всего 165 км. «Это сопоставление информации в СМИ и реальной ситуации хорошо отражает общую картину на фронте», — подчёркивает Вырвал. «А реальная картина — это паралич фронта и фиаско летнего контрнаступления», — добавляет он.
По его оценкам, на это влияют сразу несколько факторов, среди которых наиболее важные — это ошибочная или преднамеренная стратегия Запада в поставках оружия на Украину, производственные возможности по обе стороны фронта и состояние запасов. Польский журналист напоминает, что в апреле прошлого года министр обороны США Ллойд Остин назвал одну из целей его страны в украинском конфликте — ослабление России. Эти слова не прошли незамеченными, ведь Остин говорил не о максимально быстром и решительном разгроме России, а о её «ослаблении» и погружении в долгосрочный кризис.
Марчин Вырвал уверен, что тезис о долгосрочном ослаблении России подтверждается постепенной передачей ключевых вооружений Украине американцами и некоторыми западными странами, которая напоминает скорее «капельницу». США всегда хотели, чтобы Украина сначала доказала, что она готова защищать свою страну, чтобы заслужить потом более решительную помощь. За первые несколько месяцев конфликта украинцы доказали, что они готовы, летом прошлого года американцы поставили им свою первую серьёзную технику — установки HIMARS, но это был последний момент, когда при ограниченной помощи Запада украинцам удалось чего-то добиться, сожалеет автор.
Если бы они тогда получили ракеты ATACMS для установок HIMARS, западную бронетехнику, американские танки Abrams, а также истребители F-16, тогда, возможно, ситуация бы обстояла несколько иным образом. «Однако вместо того, чтобы бросить всю имеющуюся технику на фронт, Запад продолжал придерживаться «капельницы». В это время россияне укрепляли свою часть фронта», — признаёт Вырвал.
Одновременно польский журналист обращает внимание на то, что если теория о том, что американцы намерены ослабить Россию в долгосрочной перспективе, ложна, то значит Запад допустил стратегическую ошибку, не отправив все ключевые вооружения украинской армии на первом этапе конфликта. «Какой бы ни оказалась правда, в плане ослабления или победы над Россией мало что вышло», — признаёт корреспондент.
Сегодня Запад признаёт, что их склады оружия пустуют. Неизвестно, в свою очередь, насколько заполнены российские склады, хотя многие эксперты полагают, что с самого начала конфликта уровень подготовки россиян и десятилетия производства боеприпасов были недооценены. «В это время Европа легкомысленно разоружалась, погружаясь в обман пацифизма, из этого состояния нас частично вывело первое вторжение России на Украину в 2014 году, а полностью — только 2022 год», — объясняет он.
По данным западной разведки, в начале конфликта Россия производила 1 млн артиллерийских снарядов в год, это больше, чем сегодня производят США и ЕС, вместе взятые. После введения санкций против России это производство сократилось из-за отсутствия необходимого сырья, но на сегодняшний день россияне смогли не только восстановить своё производство, но и удвоить его. По оценкам западных специалистов, производство в стране приближается к 2 млн штук в год, если уже не достигло этой отметки.
«Если это правда, то сегодня россияне производят около 160 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Для сравнения, американцы заявляют, что уровень в 100 тысяч ракет в месяц они достигнут в 2025 году», — признаёт он. Более того, темпы российского производства растут и по другим видам вооружений, объём производства танков был увеличен со 100 танков до конфликта до 200 сейчас. Вырвыл также признаёт, что в производстве оружия, не требующего сложной электроники, россиянам удалось обойти западные санкции.
«На момент написания этих слов украинцам за всё время летнего наступления удалось отбить менее 300 квадратных километров, без каких-либо стратегических пунктов», — констатирует польский журналист. Для сравнения, во время прошлогоднего контрнаступления украинцев это было 13 тыс. кв.км территории со стратегическими пунктами. По его словам, сегодня есть много признаков того, что инициативу на фронте берут на себя россияне, одновременно украинцы признают, что на восточном направлении не было так тяжело с октября прошлого года. Это перекликается с информацией украинской разведки о том, что Москва сосредоточила 400 тыс. солдат.
«Украинские позиции так же хорошо укреплены, как и российские. Дожди остановят как украинскую, так и российскую технику. Поэтому сложно ожидать каких-либо существенных прорывов осенью. Однако, когда первые две-три недели сильных зимних морозов укрепят почву настолько, что по ней смогут проехать танки весом в несколько десятков тонн, россияне будут в состоянии начать новое наступление. Они готовы к этому. Вопрос состоит в том, насколько готов Запад?» — задаётся вопросом на портале Onet польский журналист.