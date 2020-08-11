Le Figaro: Словакия выдворила трёх российских дипломатов в связи с «тяжким преступлением»

03:00 Комментатор «Матч ТВ» заступился за Тихонова, участвовавшего в конфликте Широкова с арбитром Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин рассказал о роли экс-футболиста «Спартака» Андрея Тихонова в конфликте Романа Широкова с судьёй Никитой Данченко.

03:00 За неделю в Нидерландах выявили более 4 тысяч случаев коронавируса Национальный институт здравоохранения заявил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Нидерландах увеличилось за прошлую неделю на 4036.

03:00 Ефремов попал в реанимацию Актёр Михаил Ефремов доставлен в Боткинскую больницу в Москве, он находится в реанимации. Об этом РИА Новости заявили в больнице.

03:00 СМИ: «Локомотив» купит Камано за €5,5 млн Полузащитник французского «Бордо» Франсуа Камано продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ), где будет выступать за московский «Локомотив».

03:00 Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа Судебное заседание по делу актёра Михаила Ефремова, который обвиняется в ДТП в центре Москвы, отложено на 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда столицы.

03:00 В ЦИК Белоруссии сообщили о регистрации жалобы Тихановской на выборы В ЦИК Белоруссии заявили, что зарегистрировали жалобу кандидата в президенты страны Светланы Тихановской по результатам выборов.

03:00 В Тюменской области рассказали о ситуации с маткапиталом В Тюменской области с 1 января 2020 года региональный материнский капитал на первого ребёнка получили 1,6 тыс. молодых семей на общую сумму 248,4 млн рублей.

03:00 В Татарстане рассказали о возвращении медучреждений к плановой работе В Татарстане после открытия нового корпуса Республиканской инфекционной больницы другие медицинские организации перейдут к плановому режиму работы.

03:00 Губерниев опроверг своё заявление об отстранении Тихонова от эфиров на «Матч ТВ» Известный ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев опроверг свою же информацию о том, что экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов отстранён от ближайших эфиров на телеканале «Матч ТВ».

03:00 На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про ирландский сленг На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск «Ирландский сленг».

03:00 Певицу Легкоступову госпитализировали с травмами в Москве Певица Валентина Легкоступова доставлена в московскую больницу с травмами, в полиции опрашивают её мужа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

03:00 Адвокат Ефремова рассказал о причине госпитализации актёра Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, рассказал, почему врачи решили госпитализировать его подзащитного.

03:00 Павлюченкова проиграла Рус в первом круге турнира WTA в Праге Россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла 70-й ракетке мира, представительнице Нидерландов Аранче Рус в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Праге.

03:00 Адвокат сына Захарова планирует подать иск к Ефремову Адвокат сына Сергея Захарова Сергей Аверцев намерен подать иск к актёру Михаилу Ефремову о компенсации морального вреда на 6,5 млн рублей.

03:00 Источник: Кашшаи прибыл в Волгоград на матч «Ротор» — «Зенит» Руководитель департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи прилетел в Волгоград на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Зенит».

03:00 В Самарской области после смертельного ДТП взят под стражу сотрудник ГИБДД Суд Волжского района Самарской области заключил под стражу сотрудника отдела ГИБДД Волжского района из-за ДТП, где погибли двое взрослых и пострадали трое детей.

03:00 Адвокат Ефремова прокомментировал госпитализацию актёра Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, прокомментировал госпитализацию своего подзащитного.

03:00 В штабе Тихановской отреагировали на её видеообращение Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская могла сделать под давлением своё видеообращение с призывом к белорусам не выходить на площади. Об этом заявила на пресс-конференции её соратница Мария Колесникова.

03:00 Деспотович назвал Россию лучшей страной для футбола Форвард «Рубина» Джордже Деспотович поделился мнением о Российской премьер-лиге, а также рассказал об изучении русского языка.

03:00 Ефремова госпитализируют с заседания суда Врачи приняли решение о госпитализации актёра Михаила Ефремова из здания суда.

03:00 Губерниев подтвердил отстранение Широкова от эфиров «Матч ТВ», также отстранён Тихонов Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что бывший игрок сборной России Роман Широков, который является футбольным экспертом на «Матч ТВ», а также экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов отстранены от эфиров за инцидент с арбитром во время матча любительских команд.

03:00 В Удмуртии три водонапорные башни украсят граффити на тему Дня Победы В Удмуртии три водонапорные башни украсят граффити, посвящённые 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

03:00 Ефремову вызвали в суд скорую помощь Актёру Михаилу Ефремову, проходящему в качестве обвиняемого по делу о смертельном ДТП, вызвали в суд скорую помощь.

03:00 СМИ: «Наполи» предложит ЦСКА €20 млн за Влашича Полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич может продолжить карьеру в итальянской Серии А, где в его услугах заинтересован «Наполи».

03:00 В Раде зарегистрировали постановление о непризнании выборов в Белоруссии Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко зарегистрировал в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Белоруссии недействительными.

03:00 В Ижевске на благоустройство сквера планируют потратить более 4 млн рублей На благоустройство сквера имени В.С. Тарасова в Ижевске городская администрация планирует выделить 4,3 млн рублей.

03:00 Трое российских дипломатов покинули Словакию Трое российских дипломатов, объявленные в Словакии персонами нон-грата, покинули страну вместе со своими семьями.

03:00 Министр финансов Адыгеи покинул свой пост Министр финансов Республики Адыгея Довлетбий Долев 10 августа покинул пост по собственному желанию.

03:00 Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с чумой в Туве В региональном главке Роспотребнадзора прокомментировали ситуацию с чумой в Туве.

03:00 Источник: арбитрам Казарцеву и Еськову отправлены приглашения на проверку на полиграфе Главному арбитру матча первого тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи» (2:2) Василию Казарцеву и его видеоассистенту Алексею Еськову были отправлены приглашения пройти проверку на полиграфе.

03:00 В Роспотребнадзоре Татарстана рассказали о влиянии вакцинации на коллективный иммунитет Заместитель управления Роспотребнадзора Республики Татарстан Любовь Авдонина ответила на вопрос, как вакцинация влияет на коллективный иммунитет.

03:00 Глава РФПИ заявил о готовности России ко второй волне коронавируса Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Россия хорошо подготовлена, чтобы справиться со второй волной коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 Эксперт рассказала, какие продукты влияют на настроение человека Нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, какие продукты повышают настроение, а какие его портят.

03:00 Отец Кузяева заявил, что пока ситуация с будущим его сына остаётся неопределённой Адьям Кузяев, отец и агент экс-полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, в разговоре сообщил, что ситуация со следующим клубом сына пока остаётся неясной.

03:00 В ЕК заявили о «сомнениях в достоверности» данных ЦИК Белоруссии В Еврокомиссии прокомментировали ситуацию с результатами президентских выборов в Белоруссии.

03:00 Мостовой считает, что российские арбитры должны извиниться перед болельщиками «Спартака» Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился своим мнением о спорном эпизоде с назначением второго пенальти в ворота красно-белых в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).

03:00 Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавируса Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что 20 стран направили РФ запросы в общей сложности на 1 млрд доз вакцины от COVID-19.

03:00 В МВД Белоруссии сообщили о задержании более двух тысяч человек В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что в республике были задержаны более 2 тыс. человек за участие в акциях протеста.

03:00 Тихонов рассказал об эпизоде с избиением арбитра Широковым Экс-футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов рассказал о разговоре с арбитром турнира Кубок Селебрити Никитой Данченковым, которого ударил бывший игрок сборной России, эксперт и игрок команды «Матч ТВ» Роман Широков.

03:00 ФСБ предотвратила теракт в Башкирии В Башкирии предотвращён теракт, сообщает УФСБ. Как отмечается, житель Нефтекамска хотел для «инспирирования протестной активности» поджечь местную администрацию.

03:00 В ЕС готовят общую реакцию на события в Белоруссии Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны — члены Европейского союза готовят общую реакцию на события в Белоруссии.

03:00 В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение Во вторник, 11 августа, в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.

03:00 Тихановская призвала белорусов не противостоять милиции Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусов не выходить на площади и не противостоять милиции, чтобы не допустить кровопролития.

03:00 Источник: «Спартак» отдаст Мелкадзе в аренду в «Ахмат» Форвард московского «Спартака» Георгий Мелкадзе перейдёт в грозненский «Ахмат» в аренду на сезон.

03:00 Лавров оценил ситуацию с российскими журналистами в Белоруссии Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться от Минска скорейшего урегулирования ситуации с задержанием в Белоруссии российских журналистов.

03:00 В ВОЗ прокомментировали регистрацию в России вакцины от коронавируса Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич прокомментировал регистрацию первой российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

03:00 В Минспорте призвали регионы обратить внимание на спортивных чиновников с допинговым прошлым Министерство спорта России рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта и причастных к фактам нарушения антидопинговых правил.

03:00 Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V» Первая российская зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V».

03:00 Зеленский подписал закон о легализации на Украине игорного бизнеса Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса в стране.