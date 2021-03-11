Gazeta.pl: Польша обвинила высланного российского дипломата в распространении коронавируса

17:31
В Башкирии спецтехника расчищает путь к населённым пунктам после метели
В Башкирии к населённым пунктам Зилаирского, Фёдоровского и Хайбуллинского районов отправили спецтехнику для расчистки снега после сильной метели, прошедшей в регионе 10 марта.
17:30
Эксперт рассказал о самых популярных цветах автомобилей в России
Председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук рассказал о самых популярных цветах автомобилей в стране.
17:28
В Приморье рассказали о подготовке к началу пожароопасного сезона
В Приморском крае рассказали о подготовке к началу пожароопасного сезона.
17:27
СК возбудил дело по трём статьям после ликвидации боевика в Махачкале
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации в ходе контртеррористической операции в Махачкале боевика, который открыл стрельбу по силовикам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
17:23
Путин поздравил Баха с переизбранием на должность президента МОК
Президент России Владимир Путин поздравил Томаса Баха с переизбранием на должность президента Международного олимпийского комитета (МОК).
17:18
Италия приостановила вакцинацию партией препарата AstraZeneca
Правительство Италии приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca из соображений предосторожности.
17:18
Прошло заседание Совета ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности
Состоялось заседание Совета Всемирной торговой организации по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности.
17:17
В Калининграде прошло совещание по вопросам цифровой трансформации министерств
В Калининградской области министерства включились в работу по цифровой трансформации. Совещание по этой теме состоялось в Калининграде 10 марта под руководством заместителя председателя правительства области Натальи Сибиревой.
17:15
В «Аэрофлоте» оценили сроки восстановления рынка внутренних авиаперевозок
Рынок внутренних авиаперевозок по России может восстановиться во второй половине 2022-го ― в начале 2023 года, заявил заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Панов.
17:14
Эксперт оценил последствия аварии на АЭС «Фукусима-1»
Экологический эксперт Сергей Грибалёв оценил последствия аварии на АЭС «Фукусима-1».
17:10
Буров: давно так не волновался, как на этом ЧМ
Российский фристайлист Максим Буров поделился эмоциями от завоевания золотых медалей в командной акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате.
17:09
Врач рассказала, о каких болезнях может сигнализировать тревожность
Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о заболеваниях, признаком которых могут являться приступы тревоги.
17:08
Парады Победы пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске
Парады Победы с участием современной техники и машин военных времён пройдут в Ростове-на-Дону и Новочеркасске 9 мая 2021 года.
17:08
Намибия одобрила для применения вакцину «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Намибия стала 50-й страной, одобрившей российскую вакцину «Спутник V».
17:07
В Татарстане выявили шесть очагов АЧС
Минсельхозпрод Татарстана сообщил о шести выявленных в республике очагах африканской чумы свиней (АЧС) среди диких кабанов.
17:00
Путин оценил ситуацию на рынке вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию на рынке вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19.
16:59
В Пермском крае прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Пермском крае зарегистрировали 150 случаев коронавируса за сутки. Выздоровели 269 человек.
16:58
Прятавшая ребёнка в шкафу на Урале женщина признана вменяемой
Мать шестимесячной девочки, которую она прятала в шкафу в Карпинске Свердловской области, признана вменяемой.
16:57
В «Спартаке» заявили, что ведут поиски нового главного тренера на замену Тедеско
Управляющий директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о поисках нового главного тренера команды в связи с уходом Доменико Тедеско.
16:54
В Новосибирске после нападения собаки на ребёнка возбуждено уголовное дело
СК возбудил уголовное дело о халатности после того, как бездомная собака напала на семилетнюю девочку в Новосибирске.
16:53
Путин: Россия заинтересована в прекращении внутренних противоречий в США
Россия заинтересована в поддержании стабильных отношений с США, поэтому хотела бы прекращения внутренних противоречий в Соединённых Штатах, заявил российский лидер Владимир Путин.
16:52
В Севастополе рассказали о ситуации с COVID-19
В Севастополе зарегистрировано 38 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки.
16:51
Юрист дал советы по оформлению брачного договора
Юрист Евгений Барыкин дал советы по оформлению брачного договора.
16:50
В Севастополе подвели итоги всеармейского этапа конкурса «Глубина»
В Севастополе состоялись церемония закрытия и подведение итогов всеармейского этапа конкурса водолазного многоборья «Глубина».
16:49
Омбудсмен Москвы высказалась о четырёхдневной рабочей неделе
Омбудсмен Москвы Татьяна Потяева в рамках круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19» заявила о поддержке четырёхдневной рабочей неделе для женщин.
16:49
Норвегия и Дания приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Норвегия и Дания приостанавливают вакцинацию от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca.
16:44
Юран считает, что Дзюбе нет достойной замены в сборной России
Бывший футболист сборной России Сергей Юран высказался о решении Станислава Черчесова снова вызвать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу в национальную команду и оставить его капитаном.
16:40
В Армении начали вакцинацию медработников «Cпутником V»
Минздрав Армении сообщил о начале вакцинации медицинских работников страны российской вакциной от коронавируса «Cпутник V».
16:35
Путин сообщил о начале подготовки послания Федеральному собранию
Российский лидер Владимир Путин сообщил о начале подготовки ежегодного послания главы государства Федеральному собранию.
16:33
В Краснодарском крае прошли учения ЮВО
В Краснодарском крае прошли учения инженерно-сапёрного полка.
16:32
Матыцин заявил, что требования Роспотребнадзора не мешают российским спортсменам готовиться к ОИ
Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, как проходит подготовка отечественных спортсменов к Олимпийским играм в условиях пандемии.
16:31
В США за сутки выявлено более 58 тысяч случаев коронавируса
В Соединённых Штатах коронавирусную инфекцию за сутки выявили ещё у 58 611 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев инфицирования COVID-19 достигло 29 155 047.
16:27
ЕС одобрил четвёртую вакцину от коронавируса
Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил для использования в ЕС четвёртую вакцину от коронавируса, разработанную компанией Janssen, которая принадлежит американской корпорации Johnson & Johnson.
16:27
В Новосибирске возбуждено дело по факту смерти пенсионерки после падения наледи
В Новосибирске пожилая женщина скончалась после падения на неё снега и наледи с балкона, сообщила пресс-служба Следственного управления СК по области.
16:24
В Тверской области оценили ситуацию с коронавирусом
В Тверской области подтверждено 126 новых случаев коронавируса за сутки.
16:21
В Оренбургской области перед судом предстанут организаторы подпольного казино
В Оренбургской области перед судом предстанут семь членов преступной группировки, организовавших подпольное казино.
16:20
В Москве рассказали о сервисах для пассажиров метро
Власти Москвы рассказали о сервисах для пассажиров метро.
16:19
В Ростовской области 1,3 млрд рублей направили на повышение безопасности
В правительстве Ростовской области сообщили, что в 2020 году на повышение безопасности в регионе было направлено 1,3 млрд рублей.
16:18
Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в отборе на Евровидение
Певец Дмитрий Колдун прокомментировал победу группы «Галасы ЗМеста» в белорусском отборе на Евровидение.
16:18
Путин оценил решение ОПЕК+ о добыче нефти
Российский лидер Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности оценил решения, принятые в рамках ОПЕК+.
16:18
В Ростовской области предупредили о сильном ветре и морозе
В четверг, 11 марта, в Ростовской области ожидается сильный ветер и мороз, говорится в прогнозе Гидрометцентра.
16:17
В Петербурге проведут 17 международных спортивных турниров в 2021 году
В 2021 году в Петербурге планируют провести 17 международных спортивных турниров. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.
16:17
В Крыму выпустили штормовое предупреждение
Пресс-служба МЧС Крыма со ссылкой на крымский Гидрометцентр предупредила жителей полуострова об ожидающемся усилении ветра в регионе в течение ближайших суток.
16:16
Тренер сборной России: Большунов не отзывал приглашение Клебо на свадьбу и не собирается этого делать
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что российский лыжник Александр Большунов не отзывал приглашение на свою свадьбу, которое ранее он вручил норвежцу Йоханнесу Клебо.
16:16
В Петербурге за сутки провели более 19 тысяч тестов на COVID-19
В Петербурге за минувшие сутки проведено 19 164 исследования на коронавирус.
16:16
Источник: в Москве мужчина признался в двойном убийстве спустя 20 лет
В Москве 47-летний уроженец Южной Осетии написал явку с повинной. Он признался, что в 2000 году застрелил двух человек, в том числе свою мать.
16:15
В Подмосковье упростили получение имущественных услуг
В Московской области упростили получение услуг по бесплатному оформлению земли в собственность и аренде имущества без проведения торгов.
16:15
Эксперт рассказал о видах электронных подписей
Доктор юридических наук, эксперт в области информационной безопасности, профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ им. Н.Э. Баумана Виталий Вехов рассказал о видах электронных подписей.
16:14
В Башкирии возбуждено дело по факту обрушения потолка в сельской школе
В Башкирии возбудили уголовное дело по факту обрушения потолка в школе деревни Самарского отделения совхоза Абзелиловского района.
16:14
Эксперт оценил перспективы дедолларизации экономики России
Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов оценил перспективы дедолларизации экономики России.