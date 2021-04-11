DM: «убедительные шансы» — Ле Пен объявила о намерении вновь побороться за пост президента

Лидер крайне правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что собирается выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2022 года. При этом она предположила, что её шансы на победу выглядят вполне «убедительными», пишет Daily Mail.

Французский ультраправый политик Марин Ле Пен объявила, что будет баллотироваться на президентских выборах 2022 года. Она подчеркнула, что её шансы на победу выглядят вполне «убедительными», передаёт Daily Mail.

«Я снова стою перед вами в качестве кандидата в президенты», — заявила на пресс-конференции 52-летняя лидер партии «Национальное объединение». Кроме того, она рассказала о трёх приоритетных задачах при приходе к власти.

Во-первых, в случае победы Ле Пен обещает устроить общенациональный референдум о миграции. По её словам, на протяжении десятилетий власти страны принимают решения, «не прислушиваясь и не спрашивая мнения французского народа по этому вопросу».

Во-вторых, лидер французских крайне правых собирается провести серьёзный диалог с Европейской комиссией. Она намерена донести до организации, что вопросы границы и национального суверенитета должны решаться Парижем, а не Брюсселем.

Третьим шагом Ле Пен на посту президента должны стать радикальные реформы французской налоговой системы. На взгляд политика, в настоящий момент средний класс страны находится под «непосильным давлением».

На выборах 2017 года Эммануэль Макрон обошёл Ле Пен на 33%. Недавние опросы показывают, что действующий президент Франции всё ещё может сохранить свою должность после голосования 2022 года. Вместе с тем скептическое отношение к борьбе его правительства с пандемией COVID-19, а также опасения относительно терроризма, насильственных преступлений и иммиграции «подорвали репутацию» Макрона, обращает внимание издание.

Власти уже заявили, что опасаются, что Ле Пен может занять руководящую должность в стране в следующем году. В феврале министр финансов Франции Бруно Ле Мэр предупредил, что победа лидера «Национального объединения» — это «возможность», с которой нужно «бороться».

Ещё одним подтверждением возможной победы Ле Пен стал просочившийся в СМИ опрос Harris Interactive. Согласно ему, кандидат от правых может получить до 48% голосов в «новой дуэли» с действующим главой государства, подчёркивает Daily Mail.