BFM TV: глава Минфина Франции признал возможной победу Ле Пен на следующих президентских выборах

Победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции в 2022 году является политической возможностью, с которой необходимо вести борьбу, заявил в интервью BFM TV министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мер. Глава ведомства подчеркнул, что сам решительно поддержит в ходе голосования действующего президента Эммануэля Макрона, однако предупредил, что борьба за пост главы государства будет непростой.

В интервью журналистам BFM TV министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр признал, что победа Марин Ле Пен на президентских выборах 2022 года возможна. «Избрание Марин Ле Пен, как всем известно, является политической возможностью. Её необходимо побороть. Побороть с помощью идей, убеждений, результатов, с мужчинами и женщинами, которые займутся этой борьбой», — цитирует слова министра сайт телеканала. Как добавил глава Минфина, в этом, в том числе, и заключается смысл его обязательств перед Эммануэлем Макроном. «Я хотел бы, чтобы в этой борьбе с Марин Ле Пен наши идеи одержали победу», — продолжил он.

Бруно Ле Мер подтвердил, что в ходе голосования он решительно поддержит действующего президента: «По правде говоря, я хочу, чтобы Эммануэль Макрон был кандидатом в президенты Республики в 2022 году и буду рядом, чтобы помочь ему переизбраться», — признался министр. По его словам, нынешние политические обстоятельства, однако, предвещают некоторые препятствия для победы Макрона. «Я знаю, что это будет трудная борьба, поскольку сегодня Франция охвачена движениями гнева и сомнений, которые очень глубоки», — подчеркнул руководитель финансового ведомства.

Как напоминает сайт телеканала, весной 2017 года переход Бруно Ле Мэра — экс-кандидата на праймериз от партии "Республиканцев" и сторонника Франсуа Фийона — в лагерь победителя президентских выборов Макрона и его назначение в новое правительство потрясло большую часть его «бывшей политической семьи». Однако сам он не считает свои действия предательством. «Настоящие предатели — это моя политическая семья в 2017 году, которая отказалась сделать выбор между Эммануэлем Макроном и Марин Ле Пен. Это предательство Жака Ширака, Николя Саркози, который всегда был безупречен в своём отношении к «Народному фронту» и необходимости борьбы с Марин Ле Пен и её идеями. В тот день «Республиканцы» предали сами себя», — утверждает политик.

При этом, несмотря на непоколебимую лояльность к Эммануэлю Макрону Бруно Ле Мэр не отвергает возможности однажды баллотироваться на пост президента Республики. «Мы не отказываемся от амбиций, которые могли вынашивать, когда были лет на пять или на десять моложе. Сказать вам такое было бы ложью. Но если сказать , что эти амбиции будут зависеть от обстоятельств, что это может случиться лет через десять-пятнадцать, через двадцать или не случиться вовсе, это будет правдой», — пояснил министр.