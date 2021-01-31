Le Monde: Ле Пен представила законопроект по «жестокой» борьбе с исламизмом

Лидер Национального объединения Марин Ле Пен представила законопроект по борьбе с исламизмом — альтернативу закону о сепаратизме, который предлагает правительство, пишет Le Monde. План праворадикалов объявляет борьбу с террористической идеологией её же «жестокими» способами: запрещает носить хиджаб и другие религиозные символы в общественных местах, вести пропаганду в кино, СМИ, книгах, а также предусматривает увольнение и выдворение из страны лиц, которых подозревают в сочувствии исламизму.

В пятницу, 29 января, Марин Ле Пен представила законопроект по борьбе с исламизмом и противостоянии «немного жестокой правде» жизни, сообщает Le Monde. «Мы стоим перед лицом первой мировой войны XXI века, которая берёт начало в Исламской революции в Иране, а её официальным началом, своего рода террористическим Пёрл-Харбором, является 11 сентября 2001 года», — провозгласила лидер Национального объединения. Как отмечает издание, сам представленный документ тоже «немного жестокий» и даёт точное представление о намерениях праворадикальной партии, если она придёт к власти.

Программа Марин Ле Пен предлагает запретить «исламистскую идеологию», потому что предложенный правительством закон о сепаратизме не решает проблему. «С течением времени закон перешёл от слова «исламизм» к «сепаратизму», потом к «светскости», и закончил неопределённым стремлением укрепить республиканские принципы», — раскритиковала глава Нацобъединения результат работы правительства. По её словам, это «трудоёмкое, бесконечно технократическое и недостаточно политическое творение».

Со своей стороны законопроект крайне правых сначала берёт на себя трудную задачу дать определение этим исламистским идеологиям. Согласно предложенному тексту, такие идеологии несовместимы с правами, закреплёнными в конституции, главным образом на «достоинство человеческой личности, свободы веры и свободы слова». Кроме того, исламизм отказывается «признавать светский характер государства, демократические процедуры и учреждения» и даже «угрожает единству нации». Под это определение попадут также те идеологии, которые связанны с иностранными государствами, поддерживают преступления во имя идеи или принуждает принять какую-либо веру или отказаться от неё.

Последующие 38 статей законопроекта, как рассказывает Le Monde, служат для перечисления запретов. Так, предлагается запретить ношение демонстративных религиозных символов или одежды в общественных местах, а хиджаба — на улицах. Чиновники получат право отказывать в социальных пособиях или жилищных льготах подозреваемым в исламизме. Предполагаемым исламистам будет закрыт доступ к государственным должностям, а тех, кто уже их получил, смогут уволить. В частных компаниях пропаганда исламизма может привести к увольнению за грубое нарушение трудовых обязанностей. Придерживающийся этой идеологии не сможет выдвинуть свою кандидатуру на выборы — национальные, профессиональные или даже профсоюзные. Что касается иностранцев, то исламистов смогут выдворять из страны, группы — расформировывать. При этом выходцы из любой страны, «чьи лидеры призывают к ненависти, насилию или дискриминации французов», смогут попасть во Францию, только если докажут, что не поддерживают эти воззрения.

Государственное образование «со строгим соблюдением нейтральности» должно способствовать «зарождению, развитию и закреплению патриотических чувств, а также сознания национального единства», — считают авторы законопроекта. Как отмечает французская газета, минареты при мечетях могут запретить, потому что «внешний облик зданий, предназначенных для отправления культа, должен соответствовать условиям для гармоничного встраивания в окружающий ландшафт».

В статье подчёркивается, что пропагандирующие исламизм книги, газеты, рисунки и письма будут запрещены, а кинематографические работы не получат прокатную визу. Государственные библиотеки избавятся от книг, где в прямом или завуалированном виде оправдывают эту идеологию или относятся к ней сочувственно.

В своей речи Марин Ле Пен заверила, что никоим образом отождествляет ислам с исламизмом. «Я не путаю эту тоталитарную и смертоносную идеологию с исламской верой, которой придерживается подавляющее большинство мусульман Франции», — заявила политик. Она считает, что благодаря этому законопроекту получится без проблем запрещать другие идеологии, например, нацизм. «Надо бороться против исламизма с такой же жестокостью, признанной и легитимной», — цитирует Le Monde слова Ле Пен.