Valeurs actuelles Оригинал

Valeurs actuelles: «больше похоже на Бомбей» — парижане винят власти в превращении Парижа в мусорку

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В последние недели французский Twitter заполнили изображения пришедшего в упадок и заваленного мусором Парижа, сообщает Valeurs actuelles. По мнению столичных жителей, виной всему «катастрофическое» ведение дел парижской мэрией в союзе с экологами. Как отмечает издание, многие в сети сегодня сравнивают Париж с Бомбеем или Калькуттой и не стесняются называть город «свалкой под открытым небом».
Valeurs actuelles: «больше похоже на Бомбей» — парижане винят власти в превращении Парижа в мусорку
Twitter / @PPefjg

#SaccageParis или «разграбление Парижа» — этот хэштег недавно вышел в главные тренды Twitter, сообщает Valeurs actuelles. Многие интернет-пользователи, преимущественно парижане, используют его, чтобы осудить упадок, в котором находится их город в последние месяцы. Всему виной, по их мнению, «катастрофическое» ведение дел со стороны парижской мэрии в союзе с экологами. Изображения, публикуемые в сети, порой «вызывают головокружение» из-за скоплений мусора на тротуарах, на дорогах или в мусорных баках в зелёной зоне, отмечает издание.

«Ах, Париж! Его романтизм, его архитектура, его история, его цены на недвижимость и его левая политика Делано и Идадьго последних десяти лет!» — иронизирует парижанка.

 

 

Пользователи также «указывают пальцем» на экологическую политику мэрии: «Вот, дорогие соотечественники, где заставляют горожан жить социалисты Идальго и вся её клика в 19-м округе Парижа. 11 миллионов на знаменитый городской променад — всё впустую. Плюс долг более 7 млрд. — вот социалистическое управление», — возмущается ещё один парижанин.

 

 

Некоторые не стесняются называть улицы Парижа «городской свалкой» или сравнивать столицу Франции с Бомбеем или Калькуттой, известными своими завалами мусора.

 

 

«Париж уже много лет не город света. Анна Иадальго превратила его в свалку под открытым небом!» — сетует другой столичный житель. Многие также выкладывают коллажи под заглавием «до и после», констатируя печальную деградацию своих кварталов. Как подчёркивает издание, в стороне от этого разорения не остаются и самые туристические места города, о чём свидетельствуют, к примеру, заброшенные светофоры на Площади Согласия.

Этот осуждающий импульс был поддержан председателем партии 2Национальное объединение». «Тысячи изображений, публикуемых с хэштегом #SaccageParis, разбивают сердца влюблённых в Париж. Браво восставшим парижанам! Разрушение нашей прекрасной столицы командой Идальго — это горе всей нации, которое не должно оставить равнодушным ни одного француза», — написала в Twitter Марин Ле Пен.

В свою очередь, первый заместитель мэра, отвечающий за градостроительство и архитектуру, Эммануэль Грегуар 1 апреля предпочёл опубликовать в Twitter изображение Парижа во всём его «очаровании» с аккуратно расставленными прокатными велосипедами и без единого клочка мусора. Однако она из интернет-поьзвательниц поставила его на место: «Ваше высокомерие безгранично. Каждый день парижане публикуют сотни фотографий со всех сторон, демонстрирующих, насколько плачевно состояние города. Если вам нравится жить в грязи, ваше дело. Но нам не нравится. За работу!»

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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