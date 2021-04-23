Le Monde: в поиске диалога с Россией нельзя забывать про сдерживание

В Европе постоянно говорят, что с Россией нужно вести диалог, но журналист Le Monde отмечает, что сначала нужно определить, какого рода диалог и какими средствами. По его словам, в том, что пока такое общение не получается, может быть прямая логика со стороны самой России.

«С Россией нужно разговаривать», — эта фраза стала рефреном, но о чём говорить и как, задаётся вопросом автор статьи в Le Monde. Он отмечает, что, как показали последние события, прежде чем протянуть руку Кремлю, нужно сначала определить стратегию и средства её воплощения. Иначе говоря, выработать эффективную стратегию сдерживания, которая не ограничивалась бы только военной областью. Иначе придётся постоянно наступать на одни и те же грабли.

Но европейцы никогда не утруждали себя выработкой стратегии, пишет автор. Они погрязли во внутреннем раздоре, и им приходится лишь отвечать «обвинениями, произнесёнными с трибуны», санкциями ограниченного действия, при этом ведя коммерческие подсчёты и заключая энергетические сделки. Россия, в свою очередь, чувствует разницу между политикой во время войны и во время мира. Франция же в одиночку пыталась начать летом 2019 года стратегический диалог с Россией, но всё это без результата.

Однако недавно Эммануэль Макрон потребовал провести в отношениях с Россией твёрдые «красные линии». Впрочем, провести их не сложно, а сложнее заставить соблюдать. Так, Макрон говорил, что Запад больше не потерпит военных операций на украинской территории, но Россия мобилизует солдат на границе, и ничего не происходит. Как напоминает автор статьи, после присоединения Крыма и дестабилизации Донбасса против России даже санкции приняли, и они не изменили ситуацию.

Чем больше становится таких «бумажных угроз», тем больше Кремль чувствует себя в безопасности и сам отвечает той же риторикой. Так, во время своего ежегодного обращения к парламенту Путин пообещал дать «асимметричный, быстрый и жёсткий» ответ тем, кто нарушит российские «красные линии».

Эти «красные линии» двух сторон пересекаются, отмечает автор статьи. Так, французский президент в 2017 году отмечал, что для него в Сирии есть две такие острые темы: использование химического оружия и доступ к гуманитарной помощи. Но обе они якобы были нарушены. Франция в дальнейшем боролась за возвращение России в ПАСЕ и никакой благодарности не получила.

Те, кто защищает Россию, во всём обвиняют американцев и НАТО, а также украинских и грузинских националистов, которые забыли свои исторические связи с Россией. Но российский режим они ни в чём не обвиняют, хотя автор статьи перечисляет множество «сигналов» от убийства Бориса Немцова под окнами Кремля до российской помощи Дамаску и бомбардировок, во время которых гибло гражданское население Сирии.

И хотя автор статьи сам признаёт, что в этом списке всё перемешано, что в той же Сирии целью ударов были джихадисты, всё же этот список для него — это «витрина путинской власти». По его словам, Путин «использует имеющиеся у него инструменты, чтобы обеспечить социальный контроль и сохранить свою власть».

По словам журналиста, несмотря на успехи с вакциной, в России план инноваций идёт с опозданием, при этом энергетическая революция ставит под вопрос вес и силу России на международной арене. Она может рассчитывать на свои арсеналы, свою армию, разведку, кибервозможности, своё место в Совбезе ООН. Также он отмечает, что Россия подпитывается стыдливостью Запада, тем, что он не может отследить «грязные деньги», сомнительные контракты на недвижимость и организации, созданные для прикрытия.

Дипломаты отмечают, что у западных стран с Россией есть ряд тем, по которым возможно совпадение взглядов. Среди них соглашения об ограничении вооружений, договор по иранскому атому, по климату. Во всех этих вопросах есть пространство для продвижения. Но при этом важно понимать: «вероятно, в повторяющемся отказе Владимира Путина по-настоящему участвовать в так называемом конструктивном диалоге есть логическая связь, которую мы отказываемся замечать», пишет автор статьи в Le Monde.