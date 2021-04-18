Le Figaro: армии Франции не хватает людей для войн будущего

Франция уже начала подготовку к учениям «Орион», масштаб которых превзойдёт все операции последних десятилетий. Дело в том, что, по мнению французских генералов, в будущем войны будут более интенсивными по численности задействованного состава, а Франция к этому пока не готова, пишет Le Figaro.

Франция уже начала подготовку к учениям «Орион», которые намечены на 2023 год, пишет Le Figaro. В наземной операции в пиковый момент будут принимать участие, возможно, до 10 тыс. человек. Подобного рода операция пройдёт во Франции впервые за больше, чем 30 лет. Таким образом Париж хочет вернуть массовость своей армии, поскольку французские военные ожидают в будущем более интенсивные конфликты. Поэтому только в этих учениях будет задействовано столько же наземных сил, сколько во всей операции в Бахрейне или в зоне Сахеля.



Отрабатывать там будут и тактику, и логистику. При этом проходить операция будет как на базе военных лагерей, так и в свободном пространстве, чего тоже давно не было у французских военных. Там будут задействованы и голограммы: военные смогут отработать удары по целям виртуально, с помощью изображений из видеоигр.



Впрочем, автор статьи отмечает, что французской армии нельзя ограничиваться только модернизацией вооружений. Перед ней также стоит проблема численности. Как в конце 2020 года отмечал начальник штаба наземной армии, Франции нужно сменить порядок исчисления и уровень задействованных подразделений, а также то, какие угрозы они принимают во внимание и как готовят свои кадры. Так, например, в 2009 году Турция задействовала против курдов 80 тыс. солдат, а это больше, чем численность всех наземных сил Франции.



И хотя Франция не станет в одиночку сражаться с крупным врагом, ей всё же необходимо укрепить свои силы. Там приступили к повышению количества и качества вербовки военных и поставили цель взращивать таланты. Сейчас больше всего от увеличения численности военных выигрывают разведка и киберсфера. Но при этом нередко военным приходится готовиться к сокращению вооружений, пусть даже при этом они становятся технологически более совершенными, пишет Le Figaro.