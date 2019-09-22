Causeur: национальная гордость не пострадала — экспертиза опровергла российскую версию о мошенничестве французской долгожительницы

Экспертиза, проведённая властями французского города Тараскон опровергла версию российских учёных о том, что французская долгожительница рекордсменка Жанна Кальман, умершая в возрасте 122 лет, присвоила личность своей матери, чтобы укрыться от уплаты налогов, пишет Causeur. Как замечает издание, таким образом, ещё одна Жанна спасла Францию от посягательств врага на национальную гордость страны.

«Скажем спасибо Жанне, которая уже после своей смерти, наконец спасла Францию от врага за пределами её границ», — призывает обозреватель Causeur Элизабет Леви, оговариваясь, что имеет в виду Жанну Кальман — старейшую жительницу планеты, спасшую страну не от англичан, а от русских, покусившихся на национальное достоинство французов.

Как сообщает автор, 18 сентября прокурор города Тараскон в Провансе огласил «оглушительную победу» Франции, отказавшись запустить процедуру внесения изменений в свидетельство о смерти француженки, скончавшейся в возрасте 122 лет в 1997 году.

После её смерти французы были уверены, что Кальман установила мировой рекорд долгожительства. «И вот, 20 лет спустя является злобный доктор Зак — русский и математик по профессии — с батареей компьютеров и бросает бомбу. Жанна это не Жанна, а её дочь, присвоившая личность матери, чтобы обмануть страховую или налоговую», — напоминает журналист обстоятельства зарождения «франко-российского кризиса».

Этот «дестабилизационный манёвр» должен был сработать, однако встречная экспертиза, проведённая по заказу суда города Тараскон, «смыла позор» с французов, доказав, что Кальман действительно умерла в возрасте 122 лет, замечает автор.

Эта история учит нас, что дух соревнования, исчезнувший, по мнению многих, из современной жизни, благодаря образованию, до сих пор жив и является «одним из двигателей прогресса для человечества». Если раньше власть и слава монарших особ измерялись мастерством владения оружия, сегодня влиятельность страны зависит от её успехов в области науки, технологий и искусства. «У нас же в качестве чемпионов мира есть Килиан Мбапе в футболе и Жанна Кальман в долгожительстве — своего рода золотая медаль за выносливость. Как будто единственное наше стремление и состоит в том, чтобы продержаться подольше», — иронизирует Леви, усматривая в этом факте аналогию с судьбой Европы, превращающейся «в дом престарелых для всего мира».

При этом автор надеется, что «подвиг» Жаны Кальман, наполняющий французов гордостью, останется единичным случаем. «Ведь иначе вы, читающая меня дорогая молодёжь, однажды проследуете на пенсию в возрасте 90 лет», — предупреждает журналист.