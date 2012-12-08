Москву украсил Китайский культурный центр В Москве состоялось торжественное открытие Китайского культурного центра. На церемонии присутствовали высокопоставленные представители обеих стран. Цель создания центра - развитие культурных связей между соседними народами, сообщает Russland.TV. 8 декабря 2012 Russland.TV

В Дубае дают «Спящую красавицу» В Объединенных Арабских Эмиратах был представлен балет Чайковского «Спящая красавица». Как отмечает Russland.TV, сказка в исполнении Московского городского балета пришлась по вкусу жителям этой страны. 25 ноября 2012 Russland.TV

Европейский кризис сделал украинцев патриотами Граждане Украины больше не мечтают о работе в Европе. Из-за кризиса, который разразился в странах ЕС, тысячи гастарбайтеров возвращаются домой. Особенно это заметно в западных областях страны, которые чуть было не обезлюдили из-за массового оттока трудоспособного населения. 21 октября 2012 Russland.TV

Светскому Татарстану угрожает радикальный ислам Нельзя причислять человека к радикалам и экстремистам только за то, что он исповедует ислам и считает это единственным путем в жизни. Такое мнение имам Рустам-хазрат Сафин высказал, комментируя информацию об угрозе распространения радикального ислама в Татарстане в связи с недавним убийством двух умеренных мусульман. 17 сентября 2012 Russland.TV

Водянова скрасила тяготы пострадавших от наводнения Топ-модель Наталья Водянова приехала в Краснодарский край, чтобы помочь пострадавшим от наводнения. Девушка поддержала их не только морально, но и материально: вместе с другими волонтерами она раздавала потерпевшим предметы первой необходимости, сообщает Russland.TV. 13 июля 2012 Russland.TV

Танки станцуют в Подмосковье балет Под руководством балетмейстера из Большого театра танки Т-90 и самоходные артиллерийские установки «Мста-С» репетируют «танцевальные па». Как сообщает Russland TV, балет с участием таких необычных танцоров покажут на форуме «Технологии в машиностроении». 25 июня 2012 Russland.TV

Молодежь рванула со всех ног за Путина Активисты пропутинских движений «Молодая Россия» и «Местные» устроили в Москве эстафету в поддержку президента. Длина дистанции составляла 2018 метров, что, как отмечает телеканал Russland.TV, символично - ведь шестилетний президентский срок Владимира Владимировича закончится как раз к 2018 году. 24 мая 2012 Russland.TV

Москва вновь стала шахматной столицей мира В Москве проходит чемпионат мира по шахматам - 2012. Хотя в борьбе за звание чемпиона мира русские в этот раз и не участвуют, но воспоминания матчах легендарных гроссмейстеров Каспарова и Карпова, отмечает телеканал Russland.TV, не забыты в шахматном мире до сих пор. 16 мая 2012 Russland.TV

Дни автомобильной моды в Москве В столице состоялось «Московское Тюнинг Шоу». В ходе выставки посетители могли полюбоваться самыми изысканно и невероятно украшенными автомобилями и мотоциклами. Свои творения общественности представили не только тюнинг-студии, но и мастера-одиночки. 2 мая 2012 Russland.TV

По Москве проехались легенды на колесах В Москве состоялось ралли классических автомобилей. Как сообщает Russland.TV, в заезде принимали участие как отечественные, так и заграничные олдтаймеры. Рассмотреть машины-легенды во всей красе можно было на специальной выставке на Поклонной горе. 26 апреля 2012 Russland.TV