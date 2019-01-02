Le Figaro: российские учёные усомнились в возрасте французской долгожительницы-рекордсменки

Российские учёные поставили под сомнение мировой рекорд долголетия, поставленный француженкой Жанной Луизой Кальман, скончавшейся в возрасте 122 лет, сообщает Le Figaro. По мнению геронтолога Валерия Новосёлова и математика Николая Зака, личность Жанны после её смерти присвоила её дочь Ивонн.

Российские учёные поставили под сомнение мировой рекорд долголетия, поставленный француженкой Жанной Луизой Кальман, скончавшейся в возрасте 122 лет, сообщает Le Figaro.

10 декабря в одном из блогов появилась статья под заголовком «J'accuse!»*, в которой утверждалось, что Жанна Кальман умерла не в 1997 году в возрасте 122 лет, а в 1934 году в возрасте 59 лет. По словам Дейгина, личность Жанны была присвоена её дочерью Ивонн, по документам скончавшаяся в возрасте 36 лет как раз в 1934 году. Таким образом, звание рекордсменки получила Ивонн, умершая в возрасте 99 лет. Как утверждалось в статье, мотивом для присвоения личности умершей стало нежелание платить налог на наследство.

Человеком, опубликовавшим теорию, был директор биотехнологического стартапа и «самопровозглашённый специалист в области старения» Юрий Дейгин. В основу статьи легли выводы, сделанные российскими учёными — геронтологом Валерием Новосёловым и математиком Николаем Заком. Недавно они опубликовали исследование на сайте Research Gate под названием «Жанна Кальман: секрет долголетия».

Как отмечает издание, поначалу статья не вызвала большого интереса у пользователей соцсетей, однако уже 30 декабря на эту тему в Twitter появилось более 2 тыс. сообщений. Некоторые пользователи поверили информации Дейгина, другие же назвали её «теорией заговора».

В своей работе Зак и Новосёлов представили 17 доказательств подлога, в том числе удостоверение личности Жанны Кальман 30-х годов. Указанный в удостоверении цвет глаз (чёрные), рост (152 см) и форма лба (низкий) не соответствуют тем, что указаны в её документах конца жизни. Кроме того, учёные сравнили фотографии Жанны и Ивонн в молодые годы, обратив внимание на форму носа, ушей и длину шеи. По мнению экспертов, эти характеристики в разном возрасте у Жанны не совпадают.

В интервью французскому информационному агентству AFP Валерий Новосёлов заявил, что «как врач, всегда сомневался насчёт её возраста». По его словам, состояние мышц Жанны Кальман отличалось от других долгожителей. «Она поднималась из положения сидя без какой-либо поддержки. У неё не было никаких признаков деменции», — пояснил учёный.

Николай Зак в ходе своих исследований обнаружил книгу, написанную в 1997 году, автор которой Жан-Пьер Даниэль, также рассматривал гипотезу о подмене личности. По его словам, некий страховой инспектор, изучавший договор пожизненной ренты, заключённый Жанной Кальман, доказал наличие мошенничества.

Ещё один факт, подпитывающий сомнения российских специалистов — решение Жанны Кальман сжечь часть своего семейного фотоархива.

Если тезис, озвученный российскими специалистами, подтвердится, и рекорд Кальман будет отменён, рекордсменкой по продолжительности жизни станет американка Сара Кнаусс, скончавшаяся в возрасте 119 лет в 1999 году.

При этом, как отмечает издание, французский демограф и геронтолог Жан-Мари Робин, участвовавший в процедуре подтверждения возраста Кальман для Книги рекордов Гиннеса официально опроверг выводы Новосёлова и Зака, заявив, что подлинности документов долгожительницы «нет никаких сомнений». По его словам, опубликованная Дейгиным статья даже не рассматривает факты, говорящие в пользу госпожи Калман и, кроме того, выглядит клеветнической по отношению к семье покойной.

Бывший мэр города Арль, находившийся в должности в момент смерти госпожи Кальман, Мишель Возель также назвал теорию «совершенно невозможной и неправдоподобной», так как за здоровьем Жанны следили сразу несколько докторов. Тем временем, члены семьи Жанны Кальман предпочли не участвовать в полемике, отказавшись от интервью.

В то же время директор исследовательских программ Национального института демографических исследований Франции Николя Бруар подтвердил, что версия присвоения личности покойной её дочерью уже выдвигалась экспертами, и поприветствовал появление работы российских специалистов. По его словам, «это прекрасная работа и аргумент в пользу эксгумации тел Жанны и Ивонн Кальман». По убеждению Бруара, ДНК-тест останков поможет поставить точку в этом деле.

* «Я обвиняю!» — отсылка к статье французского писателя Эмиля Золя 1898 года, посвящённой делу Дрейфуса (прим. ИноТВ).