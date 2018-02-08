NYTimes: 77-летняя Нэнси Пелоси потрясла палату представителей конгресса США 8-часовой речью

Лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси установила рекорд по самой продолжительной речи, которая продлилась более восьми часов. Как сообщает The New York Times, всё это время 77-летний политик стояла на 10-сантиметровых каблуках, рассказывая конгрессменам о проблемах молодых мигрантов.

В 10:04 утра 7 февраля 77-летний лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси начала свою речь. Спустя восемь часов и семь минут она её закончила, пишет The New York Times.

Своим монологом, посвящённым проблеме молодых нелегальных иммигрантов, которые въехали в страну в детстве с родителями и которых романтично называют «мечтателями», Пелоси побила 5-часовой рекорд 1909 года на самую продолжительную речь в палате представителей. А также доказала, почему она в свои 77 лет, к недовольству некоторых, остаётся «одной из самых стабильных» фигур в Вашингтоне.

Так, после того, как Пелоси завершила своё выступление, республиканец Джеб Хенсарлинг, представляющий штат Техас, прокомментировал: «Мне это напомнило о том, что есть те, кто приходит в эту великую палату поговорить, а есть те, кто приходит сюда, чтобы принимать законы. Если говорить о речах, хотелось бы отметить, что Геттисбергская речь (Авраама Линкольна. — ИноТВ) длилась две минуты, и, вероятно, американцы считают её более экспрессивной».

— Jackie Speier (@RepSpeier) 7 февраля 2018 г.

Как отметили пользователи в соцсетях, все восемь часов Пелоси простояла на 10-сантиметровых каблуках и лишь изредка пила воду. В своём выступлении политик выразила возмущение тем, что власти оказывают недостаточную поддержку «мечтателям». The New York Times подчёркивает, что Пелоси воспользовалась «правилом волшебной минуты», которое позволяет лидеру большинства, лидеру меньшинства и спикеру палаты представителей выступать сколько угодно.

Пелоси зачитала «душераздирающие» обращения «мечтателей», рассказывающих о своих непростых судьбах. При Бараке Обаме права этих людей защищались программой «Отложенные меры в отношении детей-иммигрантов» (DACA), однако в сентябре прошлого года её действие было приостановлено. Как поясняется, с помощью затянувшегося выступления Пелоси попыталась препятствовать принятию законопроекта по бюджету, в котором не затрагиваются проблемы мигрантов.