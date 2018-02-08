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«Это русские, сомнений нет»: Россию обвинили в проникновении в избирательную систему США в 2016 году

Материал представлен в переводе ИноТВ
Во время выборов президента США в 2016 году русским в «исключительно небольшом» числе американских штатов удалось проникнуть в систему регистрации избирателей, заявила в интервью NBC глава отдела кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Джанет Манфра. Как она подчеркнула, у неё нет сомнений в том, что за этой деятельностью стоят не просто россияне, а именно российское правительство.
Можете ли вы подтвердить информацию о том, что русским удалось проникнуть в систему регистрации избирателей?
 
ДЖАНЕТ МАНФРА, глава отдела кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США: Я не могу публично говорить о засекреченной информации. Но в наше поле зрения попало следующее: мы видели целенаправленные действия против 21 штата, и из них в исключительно небольшом числе случаев действительно имело место успешное проникновение.
 
А кто осуществлял всё это: это были не просто русские, а российское правительство?
 
ДЖАНЕТ МАНФРА: Именно так.
 
Нет ли каких-либо сомнений?
 
ДЖАНЕТ МАНФРА: Никаких сомнений нет.
 
Дата выхода в эфир 07 февраля 2018 года.
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NBC США Северная Америка
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