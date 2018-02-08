«Это русские, сомнений нет»: Россию обвинили в проникновении в избирательную систему США в 2016 году

Можете ли вы подтвердить информацию о том, что русским удалось проникнуть в систему регистрации избирателей?

ДЖАНЕТ МАНФРА, глава отдела кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США: Я не могу публично говорить о засекреченной информации. Но в наше поле зрения попало следующее: мы видели целенаправленные действия против 21 штата, и из них в исключительно небольшом числе случаев действительно имело место успешное проникновение.

А кто осуществлял всё это: это были не просто русские, а российское правительство?

ДЖАНЕТ МАНФРА: Именно так.

Нет ли каких-либо сомнений?

ДЖАНЕТ МАНФРА: Никаких сомнений нет.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2018 года.