Der Freitag: образ врага в лице России Соединённым Штатам дорог и необходим

США нужен образ врага в лице России и российских СМИ, чтобы компенсировать собственные слабости и найти виновного за нынешнее состояние американского общества, пишет Der Freitag. Ну а предложений относительно того, как можно осложнить жизнь российским средствам массовой информации, на Западе хватает, отмечает автор статьи Ханнес Хофбауэр.

В западной политике образ врага в лице Российской Федерации обладает «высокой потребительской ценностью», пишет немецкая газета Der Freitag.

Недавно Министерство юстиции США и вовсе «увеличило количество ударов в клинче с Москвой, заставив российский государственный канал RT зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». Тем самым независимая работа американских ведомств «осталась в прошлом», констатирует автор статьи Ханнес Хофбауэр.

Что же касается Европы, то Брюссель пошёл на похожие меры уже в конце 2016 года. Тогда большинством голосов Европарламент принял «резолюцию против российских СМИ», напоминает журналист Der Freitag.

«Всё это служит привычному поддержанию образа врага. Обоснование же приводят следующее: русский виноват в избрании Трампа президентом США, в росте влияния правых в ЕС и в тупике, в котором оказался Берлин после окончания выборов в бундестаг. Кремлёвские СМИ в лице троллей из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, как утверждается, манипулируют западным обществом при помощи дезинформации. На борьбу с якобы ответственной за это российской «мягкой силой» призывают бросить все средства», — поясняет автор статьи.

Предложений относительного того, как можно осложнить жизнь российским средствам массовой информации, хватает, отмечает Ханнес Хофбауэр. Так, например, лауреат Пулицеровской премии и «специалист по нападкам на Россию» Энн Эпплбаум требует более тесного сотрудничества между мейнстримными СМИ и индустрией рекламы.

«Средства массовой информации должны сотрудничать с рекламными агентствами и рекламными аналитиками для того, чтобы лишить дезинформирующие сайты финансовой поддержки», — призывает Эпплбаум.

Чтобы понять, что же лауреат Пулицеровской премии имеет в виду, достаточно взглянуть на ситуацию в США, продолжает журналист немецкой газеты. Там в октябре 2017 года Twitter и Google/YouТube просто-напросто разорвали рекламные контракты с RT.

Автор статьи считает «странным» возмущение из-за мнимого воздействия российских СМИ на западного обывателя. «Изумляет не сам факт, что с 1945 года Соединённые Штаты более 80 раз вмешивались в иностранные выборы, а скорее то, что в этом публично признался бывший директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во время сенатских слушаний в начале 2017 года. России, которая при президенте Путине становится сильнее, спокойно можно приписать совершение подобных действий. Вот только ответственность за состояние американского общества и вытекающие из этого результаты выборов несёт не Россия. Возможно, стоит лучше задуматься над неолиберальной политикой жёсткой экономии, которая на протяжении десятилетий делает богатых богаче, а бедных — беднее. Обращение к образу внешнего врага для того, чтобы компенсировать собственные слабости, привычно и крайне опасно (для США. — ИноТВ)», — подчёркивает Ханнес Хофбауэр.

