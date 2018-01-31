China Daily: Запад бьётся в истерике по поводу «острой силы»

Если раньше за информационными и аналитическими материалами из других стран закрепилось наименование «мягкая сила», то в последнее время на Западе их стали воспринимать как прямую угрозу своему мировому господству, пишет China Daily. Сейчас, когда миллионы людей по всему миру переключаются на RT или CGTN, Запад забился в истерике: русский балет, китайские панды и кубинская сальса внезапно стали для него проявлениями «острой силы».

Раньше информационные и аналитические материалы, поступающие из разных стран, в том числе из Китая, России, Кубы и других государств, было принято называть «мягкой силой». Этот термин включал в себя также всевозможные государственные проекты в области искусства, науки, культуры и даже спорта.

Некоторые влиятельные и независимые страны — например Китай и Россия — и некоторые прогрессивные страны Латинской Америки добились в последние годы существенных успехов в этой области. Благодаря их национальным изданиям и телеканалам мир с изумлением узнал, что на вопросы международной политики, защиты окружающей среды, культуры и даже мировой истории можно смотреть с разных точек зрения.

В Китае на базе China Central Television International был создан телеканал China Global TV Network, который выглядит весьма профессионально и предлагает миролюбивый, культурный и непредвзятый взгляд на происходящие в мире события. Так, например, во всём мире пользуются популярностью его репортажи из Африки, которые с помощью местных журналистов готовит корпункт в Найроби. Russia Today с задорным юмором и интеллектуальным блеском даёт отпор западной пропаганде. В Венесуэле телеканал TeleSur страстно и поэтично рассказывает миру о сути происходящих в Латинской Америке революционных изменений. Все эти каналы сегодня смотрят десятки миллионов людей на Западе, в Азии, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке.

На Западе очень любят кричать о «свободе», «плюрализме» и «многообразии». Получается, там должны были обрадоваться появлению всех этих новых голосов? Как бы не так!

Запад воспринимает все эти тенденции последнего времени, всю эту «мягкую силу» как прямую угрозу своему мировому господству. Западу и в первую очередь Соединённым Штатам нет дела до «свободы прессы» — для них важен только контроль над информационными потоками.

Пока у западных СМИ была монополия на соответствующие ресурсы и технологии, Запад настойчиво требовал, чтобы все остальные страны «открылись» для его влияния и позволили западным СМИ беспрепятственно промывать мозги населению этих стран. Но теперь, когда у развивающихся стран появилась возможность самим предлагать альтернативную информацию высокого качества, Запад решил закрыться и установить цензуру. В ход идут разного рода манипуляции и клевета. Любой, кто осмеливается не соглашаться с официальной позицией Запада, немедленно подвергается травле.

Сегодня, когда миллионы людей по всему миру активно переключаются на RT и CGTN и подписываются на такие издания, как China Daily и New Eastern Outlook, это уже почти никто не называет «мягкой силой». Вместо этого раздаются истерические заявления по поводу так называемой острой силы.

Естественно, нашлось много желающих сформулировать для истории определение этой новой «страшилки». Так, например, Кристофер Уокер и Джессика Людвиг опубликовали 16 ноября 2017 года в журнале Foreign Affairs статью под заголовком «Что такое «острая сила», или Как авторитарные государства оказывают влияние на другие страны». Вот что они пишут: «Вопреки широко распространённому мнению, попытки Пекина и Москвы использовать публикации в СМИ, материалы аналитических центров и разного рода культурные и научные контакты с целью повлиять на общественное мнение в тех или иных странах — это не просто безобидное стремление понравиться и не стремление «представить альтернативные точки зрения» или «раздвинуть рамки дискуссии», как заявляют руководители российских и китайских государственных СМИ. Их цель — совсем не в том, чтобы «понравиться», и даже не просто в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы при помощи манипуляций отвлечь внимание людей от реальных проблем».

Вот для чего, оказывается, нужны китайские панды, пекинская опера, русский балет и кубинская сальса!

От Китая и России ждут, что они будут послушно сидеть за партой, как первоклассники, и слушать, пока Запад читает им лекции по поводу их собственной истории, политики и культуры.

Нет, такому не бывать.

Влиятельные и миролюбивые державы продолжат доносить свою позицию до мира при помощи «мягкой силы». И только если кто-то попробует занести над этими странами меч, в ответ он испытает на себе по-настоящему «острую силу».

Но пока этого не произошло, Китай, Россия и другие державы продолжат говорить с миром при помощи панд и медведей, делиться с другими странами достижениями искусства и новейшими научными разработками, а также предлагать им альтернативный взгляд на события внутри страны и за рубежом.

Автор: Андре Влчек, романист, режиссёр и журналист.

Дата публикации 24 января 2018 года.