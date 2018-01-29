Nation: если выборы в Мексике сфальсифицируют, то там действительно появится пророссийская оппозиция

Оппозиционный кандидат в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на самом деле выступает за сотрудничество с США, хотя иногда слышны мнения, что он похож на Уго Чавеса или Николаса Мадуро. Однако если США помогут правящим силам сфальсифицировать результат выборов, то на волне протестов может появиться по-настоящему антиамериканский лидер, который повернётся к Венесуэле и России, прогнозирует мексиканский профессор Джон Акерман в своей статье для The Nation.

У Андреса Мануэля Лопеса Обрадора сейчас большие шансы стать президентом Мексики, что вызывает большие споры в США. Там его иногда называют мексиканским Уго Чавесом или Николасом Мадуро. Но те, кто так говорит, показывают крайнюю неосведомлённость в истории и политике Мексики, пишет в The Nation профессор Института юриспруденции при Национальном автономном университете Мексики Джон Акерман.

Прежде всего, уточняет автор, Лопес Обрадор ни в коей мере не выступает против Америки. Он, наоборот, выказывал своё уважение к США и желание сотрудничать. К тому же его поддерживает городское образованное население среднего класса, а в его программе большое место занимают инициативы для развития частного сектора и гражданского общества. И с исторической точки зрения такая умеренность неудивительна, ведь Мексика никогда не впадала в демагогию.

Кроме того, некоторые утверждают, что Россия намерена использовать его, чтобы «ввергнуть отношения США и Мексики в хаос». «Это чистая выдумка, — отвечает автор статьи. — Нет абсолютно никаких признаков того, что русские планируют провести манипуляции с социальными сетями Мексики или вести кибервойну. Даже министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай, один из самых резких политических противников Лопеса Обрадора, публично опроверг это в недавнем интервью московскому RT».

При этом единственное «доказательство» вмешательства России заключается в том, что «некий придерживающийся левых взглядов рождённый в США профессор юриспруденции в Национальном университете каждую неделю публикует двухминутное видео в онлайн-колонке испанского RT, — пишет Акерман о себе. — В этой колонке я высказываюсь абсолютно свободно по самым важным политическим вопросам дня и настаиваю на том, как необходимо консолидировать демократию и покончить с коррупцией в Мексике».

Автор поясняет, что из-за повсеместной цензуры, насилия против журналистов, государственного контроля многим мексиканским диссидентам приходится высказываться в зарубежных СМИ, таких как CNN, BBC, Deutsche Welle, France 24, Al Jazeera, Telesur и RT. Мексике удалось, не впадая в маккартизм, укорениться на капиталистическом Западе, но при этом выстроить отношения с Россией и Кубой, отмечает он. Это, в том числе, позволило создать в мексиканском обществе культуру толерантности. Например, многие мексиканцы думают, что называть RT «иностранным агентом влияния» абсурдно, и, наоборот, считают, что присутствие этого канала лишь добавляет разнообразия медиапространству страны. А иностранные СМИ очень важны для Мексики, тем более что там всего два национальных телеканала, которые смотрят 90% населения.

Именно поэтому, отмечает автор статьи, слухи о некоем «российском вмешательстве» в мексиканские выборы были восприняты в Мексике со смехом. А сам Лопес Обрадор снялся в шуточном видеоролике, где он всматривается в Атлантический океан в ожидании российской подлодки с деньгами для его кампании.

«Хотя риск того, что Чавес или Путин возьмут Мексику под свой контроль, — это смешная страшилка, на самом деле грядущие мексиканские выборы, которые пройдут 1 июля, имеют историческое значение». И дело не только в том, что нынешний президент по закону не может быть переизбран, но и в том, что эти выборы пройдут на разных уровнях, и 3416 постов будут одновременно стоять на кону.

Судя по данным опросов, у Лопеса Обрадора и его партии большой перевес над ближайшими конкурентами. И дело не только в харизме и популярности Лопеса Обрадора, но и в плохих результатах работы нынешнего президента, которые выражаются в коррупционных скандалах, репрессиях, экономическом ослаблении страны.

Теперь же, отмечает автор статьи, есть опасения, что правящая коалиция может попытаться использовать свои ресурсы, а также союз с администрацией Трампа, чтобы сфальсифицировать выборы, как в Гондурасе. И один из главных советников переизбранного президента Гондураса как раз недавно приехал в Мексику, а он известен тем, что не брезгует никакими методами, чтобы обеспечить своим клиентам победу на выборах. К тому же нынешний президент Мексики уже выбрал себе преемника.

Если Лопес Обрадор и дальше будет показывать высокие результаты по опросам, то правящая власть непременно поставит крест на всякой видимости демократии, как это уже было в 1988 и 2006 годах, пишет автор статьи. Мексиканцы крайне мало верят в прозрачность выборов и честность чиновников, которые к ним причастны. Однако если это на самом деле произойдёт, то народ взбунтуется, и это может стать благодатной почвой для появления по-настоящему антиамериканского популистского лидера, который повернётся к Венесуэле и России — чего так боятся в США, делает вывод Джон Акерман в своей статье для The Nation.