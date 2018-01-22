Мексиканский профессор: если бы Россия вмешивалась в наши выборы, она бы помогала действующим властям, а не Лопесу Обрадору

Профессор Института юриспруденции при Национальном автономном университете Мексики Джон Акерман считает необоснованными обвинения в том, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в мексиканские выборы. В письме в редакцию Washington Post Акерман также опровергает попытки назвать его «путинским агентом» из-за того, что он появляется в эфире RT и публикует видеоколонки в соцсетях российского телеканала.

Некоторые мысли по поводу публикации Фриды Гитис, размещённой 11 января в разделе Democracy Post. Автор утверждает, что лидер президентской гонки в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор отличается «антиамериканским» подходом. Это не так. Лопес Обрадор много говорит о важности «гармонии в отношениях» с Вашингтоном. В прошлом году он написал в The Washington Post: «Всем выгодно сотрудничество. А вот в случае конфронтации между Мексикой и США все проиграют».

Гитис в своих фантазиях зашла так далеко, что назвала меня путинским агентом в предвыборном штабе Лопеса Обрадора. Как она пишет, «несколько месяцев назад» в эфире телеканала RT «начал часто появляться главный англоязычный представитель Лопеса Обрадора Джон Акерман». Это тоже неправда. За весь 2017 год я появлялся на RT дважды — в передаче Keiser Report, которую производит Associated Press, а ведут американцы Макс Кайзер и Стейси Херберт. Всего я был в эфире час. А сам я сотрудничаю с RT только в соцсетях.

С 2016 года я еженедельно выкладываю двухминутную видеоколонку на испанском языке, где я совершенно свободно излагаю своё мнение по самым актуальным политическим вопросам. Повсеместная цензура, насильственные действия по отношению к журналистам и контроль властей над деятельностью СМИ подталкивают многих мексиканских журналистов и представителей интеллигенции, которые не согласны с властями, к более тесному сотрудничеству с международными СМИ, такими как CNN, BBC, Deutsche Welle, Al Jazeera, Telesur и RT, чтобы иметь возможность высказать своё мнение. В противном случае эксперты и аналитики, мнение которых, как и моё, расходится с мнением нынешнего правительства, оказались бы гораздо более ограничены с точки зрения свободы слова.

Кроме того, меня никак не назовёшь «представителем» Лопеса Обрадора ни на каком языке. Я работаю на полную ставку преподавателем в Национальном автономном университете Мексики, занимаю пост главного редактора Mexican Law Review, а также раз в две недели пишу колонки для журнала Proceso и газеты La Jornada как независимый журналист. Я считаю Лопеса Обрадора единственным кандидатом в президенты, который способен побороть коррупцию и укрепить демократические институты в Мексике, но я не участвую в его предвыборной кампании. Я излагаю своё личное мнение.

То же самое касается и моей супруги, Ирмы Сандовал, которой Лопес Обрадор пообещал пост главного аудитора страны. Только отсталые женоненавистники, по-прежнему живущие понятиями холодной войны, могут заявить, будто эту должность ей посулили благодаря заступничеству мужа или Москвы. Она его заслужила. Ирма Сандовал — одна из ведущих исследователей Латинской Америки по проблеме коррупции, выпускница Калифорнийского университета, заслуженный профессор Национального университета, бывший сотрудник Гарварда и Сорбонны.

И в конце хотел бы ещё раз подчеркнуть: если бы Путину хотелось вмешаться в выборы «для ослабления Запада… и дискредитации демократии», как пишет Гитис, он бы поддержал не Лопеса Обрадора, а действующий авторитарный режим Энрике Ньето.

Если бы Россия хотела увидеть хаос в Мексике, она бы любыми средствами поддержала попытку Ньето посадить своего ставленника, Хосе Мида, а не борьбу Лопеса Обрадора за свободные и честные выборы.

Автор статьи Джон Акерман, профессор Института юриспруденции при Национальном автономном университете Мексики и главный редактор Mexican Law Review

Дата публикации 18 января 2018 года.