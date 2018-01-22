Associated Press: глава RT говорит, что регистрация в качестве иностранного агента осложнила работу российского телеканала

Глава российского телеканала RT, который, по мнению американских спецслужб, был замешан в кампании по оказанию влияния на американские выборы, считает, что регистрация в качестве иностранного агента в США осложнила его работу.

С тех пор как Минюст предъявил такие требования к американскому филиалу RT, телеканал перестали пускать на различные пресс-конференции. Кроме того, серьёзно пострадала репутация организации. Об этом нам рассказала Маргарита Симоньян, главный редактор и яростная защитница RT, телеканала, который впервые вышел в эфир 13 лет назад и назывался тогда Russia Today.

В пятницу Маргарита Симоньян озвучила свою гневную реакцию на решение американских властей в интервью московскому корреспонденту Associated Press.

Симоньян знают как человека, который отчаянно отстаивает позицию России и защищает президента страны Владимира Путина. В своём интервью она раскритиковала решение американских властей, которые, по её мнению, предали собственный идеал свободы слова и СМИ.

«США же, страна, которая всегда читала остальному миру наставления о ценности гражданских свобод, свободы слова, присущему всем без исключения праву беспрепятственно выражать своё мнение, сегодня сами затыкают всем рты и оказались во главе этого движения по ограничению свободы слова, — говорит Симоньян. — Это очень печально!»

Она настаивает на том, что RT является полноценной новостной организацией, тогда как многие критики в Европе и США относятся к телеканалу как к профессионально сделанному инструменту кремлёвской пропаганды.

RT утверждает, что противостоит тяжеловесам мейнстрима, представляя российскую точку зрения в международном информационном пространстве. Телеканал ставит себя на одну ступень с «Голосом Америки»*, «Радио Свобода»* и BBC в Великобритании, потому что эти СМИ тоже финансируются из государственного бюджета.

Однако американская разведка считает иначе. Представители спецслужб заявили, что RT и новостное интернет-агентство Sputnik, финансируемые государством (кстати, Симоньян является также главным редактором структуры, в которую входит Sputnik), выдавали предвзятую информацию, дабы подорвать доверие к выборам, нанести урон репутации Хиллари Клинтон и повысить шансы Дональда Трампа на победу.

Похожие обвинения звучат в докладе о вмешательстве России в президентские выборы, подготовленном недавно Демократической партией, а также в публикациях экспертов — Atlantic Council, например. На RT также жаловались власти в Великобритании, Германии и Франции, особенно в том, что касается освещения европейских выборов.

Американская сторона утверждает, что ни о какой цензуре или блокировке вещания речи не идёт, а регистрация в качестве иностранного агента лишь призвана показать американскому зрителю, что RT транслирует позицию российских властей и отстаивает интересы Москвы.

Но Симоньян с этим категорически не согласна. Отстаивая свою позицию, она ссылается на принятое 29 ноября решение комитета конгресса о лишении RT аккредитации.

«Вы, как журналист, не можете не понимать, как это отразилось на нашей репутации и на наших сотрудниках. Дело здесь не только в том, что мы теперь не можем, как любая другая новостная организация, встать в очередь и получить доступ к информации», — говорит главный редактор канала.

Маргарита Симоньян рассказала, что это решение властей уже отразилось на работе организации и её сотрудниках. Страдают самые разные области — присутствие в соцсетях, отношения с коммерческими партнёрами и т.д.

«От нас начинают уходить сотрудники, потому что им морально тяжело работать в статусе иноагентов, — сообщает Симоньян. — В эфире у нас стало появляться меньше гостей, а ещё серьёзнее, пожалуй, то, что многие наши американские партнёры заявляют нам о том, что вынуждены или отменять годами существовавшие между нами договорённости, или пересматривать целый ряд условий, касающихся, например, цен на оказываемые услуги».

Профессионально сделанная «картинка», ведущие с американским или британским акцентом, слоган «Задавайте больше вопросов» — всё это призвано сделать RT достойным конкурентом в борьбе за внимание зрителя. Глядя на мир с позиции России, телеканал обещает рассказать аудитории о том, что проигнорировали «традиционные» СМИ. В США RT входит в некоторые кабельные пакеты программ, его также можно смотреть на сайте, в соцсетях и на YouTube.

Новостные выпуски выходят в привычном для западного зрителя формате, но при этом гости в эфире часто критикуют Запад, обращая внимание на лицемерие и недостатки демократической системы и предрекая ей скорый крах. Кроме того, они ставят под сомнение внешнюю политику США, особенно отношения с Россией, а также вопросы европейской интеграции и целостности.

На канале выходит авторская передача Ларри Кинга, легендарного журналиста, долгое время работавшего на CNN, и бывшего ведущего канала MSNBC Эда Шульца, который много говорит о проблемах экономического неравенства в США.

Молодую перспективную журналистку из южного региона России Симоньян пригласили возглавить канал RT, когда ей было всего 25 лет. Сама она считает, что частично это решение властей было продиктовано желанием найти человека, который никак не связан с советским наследием — медийными структурами того времени, которые создавались под контролем одной партии.

В начале своей деятельности RT рассказывал главным образом о событиях в России, однако вскоре стало ясно, что для той части зарубежной аудитории, которая не говорит по-русски, эта тема не представляет особого интереса.

«Стала бы я смотреть канал Belgium Today? — говорит Симоньян. — Поэтому мы решили внести изменения в редакционную политику и стали больше освещать события в мире, рассказывать о том, что интересует людей по всему миру, но при этом предоставлять нашей аудитории альтернативные точки зрения, альтернативные подходы, альтернативные новости».

В 2012 году в российской газете «Коммерсантъ» была опубликована цитата Симоньян, в которой она говорит, что России нужен собственный иностранный канал точно так же, как нужны Министерство обороны и армия. В интервью нашему изданию Симоньян заявила, что эта цитата вырвана из контекста и что она сказала это в ответ журналисту, который допытывался, зачем нужно было создавать RT. Эти слова постоянно цитирует Атлантический совет в качестве доказательства того, что телеканал RT считает себя орудием в информационной войне, которую ведёт Россия.

Когда мы спросили Симоньян, что бы она сказала сегодня, она ответила вопросом на вопрос: «Для чего вам нужен голос?.. Почему у всех стран должен быть голос, а у России — нет? Почему? Почему? Никто не может ответить на этот вопрос».

Министерство юстиции США потребовало, чтобы телеканал RT зарегистрировался в качестве иностранного агента в соответствии с законом 1938 года о регистрации иностранных агентов, который был принят перед Второй мировой войной для борьбы с нацистской пропагандой.

По словам Симоньян, она не считает, что зрителям RT нужна какая-то дополнительная информация в отношении источников финансирования.

«Мы никогда не скрывали того факта, что мы российский телеканал, — говорит Симоньян. — Во всех интервью, что я когда-либо давала, на всех пресс-конференциях… мы всегда, чуть ли не каждый день заявляли, что мы российский телеканал».

Она не согласна с тем, что RT является менее объективным и беспристрастным информационным телеканалом, чем все остальные. «Послушайте, ваш собственный президент убежден, что чуть ли не все американские СМИ фейковые». По её словам, россияне уверены**, что все американские СМИ предвзято относятся к Путину и всегда отрицательно отзываются о российской политике.

После того как RT зарегистрировался в качестве иностранного агента, Россия приняла собственный закон, согласно которому СМИ обязаны регистрироваться в качестве иностранных агентов. Пока этот закон ещё ни разу не применялся. Конечно, под действие этого закона могут подпасть «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа», однако пока не ясно, как это отразится на них на практике, хотя уже сейчас журналистам этих компаний закрыт доступ в Госдуму — нижнюю палату российского парламента.

Симоньян отрицает, что RT подчиняется Путину и Кремлю. Например, она утверждает, что ни разу даже не говорила с Путиным по телефону. Тем не менее она вошла в список «доверенных лиц» Путина на предстоящих президентских выборах.

По её словам, RT является автономной некоммерческой организацией с независимой редакционной политикой. Ей приходится «выбивать» финансирование в Министерстве финансов, а затем его могут утвердить или не утвердить в парламенте. Когда мы спросили её, получает ли она указания от Путина или его приближённых в отношении редакционной политики канала, она просто отмахнулась.

«Помимо депутатов Госдумы, вопросами нашего бюджета ведает так много людей, что если бы от каждого из них мне приходилось выслушивать жалобы… то я бы уже повесилась», — говорит Симоньян.

По её словам, в этом году бюджет RT составит около 300 миллионов долларов, а это — отметила она — намного меньше, чем 700 миллионов, которые власти США выделили Совету управляющих по вопросам вещания (BBG), который руководит работой «Голоса Америки», «Радио Свобода», а также другими финансируемыми правительством США новостными организациями в Азии, на Ближнем Востоке и Кубе.

«Я так устала от этого аргумента — что мы якобы всё делаем по указанию из Кремля. Вот скажите, как вы себе это вообще представляете? Я в эфире не появляюсь. Если вы посмотрите наш эфир, то увидите, что все передачи у нас ведут люди, которым просто невозможно что-то указывать».

Британский регулятор Ofcom часто критикует RT за необъективное освещение событий и многое другое. Во время президентских выборов во Франции, в результате которых президентом стал Эммануэль Макрон, RT обвиняли в распространении недостоверной информации в отношении Макрона — что он гомосексуалист. Сотрудники предвыборного штаба Макрона подняли большой шум. По словам Симоньян, RT стал жертвой «ложной информации о том, что мы распространяли ложную информацию».

Симоньян сказала, что она устала от конфликтов — особенно от конфликта между Россией и США. Она считает, что у этих стран больше сходств, чем различий.

«Когда мир придёт в нормальное состояние, всё будет хорошо и у RT, — говорит Симоньян. — Когда США и Россия помирятся — и я не вижу ни одной весомой причины этого не сделать — … тогда мы сможем работать нормально, как любая другая нормальная новостная организация».

И что тогда?

«Вот тогда я смогу уйти на пенсию, — вздыхает она. — Очень надеюсь, что эта работа станет заключительным пунктом моего послужного списка».

Дата публикации 22 января 2018 года.



* «Голос Америки», «Радио Свободная Европа» / «Радио Свобода» (РСЕ/РС) — СМИ, признанные иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.



