MSNBC: Америке не нужны помпезные парады — все и так знают, какая она сильная

Идея Дональда Трампа провести военный парад в Вашингтоне выглядит нелепой и может выставить американского президента в дурном свете, считает ведущий MSNBC Крис Мэттьюс. На его взгляд, то, что Соединённые Штаты обладают сильной армией, уже известно всему миру без всяких «помпезных» шествий.

Американцы любят парады. Парады в честь Дня благодарения, Нового года, Дня святого Патрика, гей-парады. Мы любим проводить парады вдоль Уолл-стрит для наших героев, Счастливчика Линди* и Айка**.

Разумеется, мы не единственная страна, которая их любит. Коммунистическим государствам всегда нравились майские парады. И те из них, которые остаются коммунистическими, устраивают их до сих пор.

Взгляните на Северную Корею. Посмотрите на Ким Чен Ына. Поглядите на все эти ракеты, готовые к запуску, на многочисленные колонны помпезно вышагивающих солдат, готовых к атаке.

И теперь президент хочет получить всё то же самое. Он хочет, чтобы американская армия с помпой вывела то, что у неё имеется, на улицы Вашингтона. Трамп хочет, чтобы эти подразделения промаршировали рядом с ним, смотрели на него, отдавали ему честь, демонстрировали всему миру, какой мощью он обладает.

Не знаю, как вам, а мне эта ситуация кажется нелепой. Америка знает, какой военной мощью она обладает. Никто не считает, что у нас нет достаточного могущества в мире. Никто не сомневается в нашей силе. Или, возможно, у президента есть какие-то сомнения?

Я помню, как Ричард Никсон увидел в Европе кое-что, что ему понравилось. Он увидел красивую форму на охранниках президентских и королевских дворцов и нарядил во что-то похожее охрану Белого дома. И до чего же глупо они выглядели! Все над ним смеялись!

И что, если все будут смеяться над президентом Трампом и его парадом? И что, если этот персонаж из Северной Кореи, который тоже обожает парады, начнёт думать: «Этот парень Трамп, возможно, немного нарывается»?

Дата выхода в эфир 07 февраля 2018 года.





* Прозвище известного американского лётчика Чарльза Линдберга (прим. ИноТВ).

** Прозвище американского генерала Дуайта Эйзенхауэра, который участвовал во Второй мировой, а впоследствии стал президентом США (прим. ИноТВ).