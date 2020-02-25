Causeur: «белый рыцарь» Макрон повсюду видит русских

После того как Россия не стала проситься, чтобы Запад её принял, там к ней теперь питают большую антипатию, пишет Causeur. При этом в среде политиков сегодня желательно побольше говорить об «угрозе» со стороны России, что и делает президент Франции Эммануэль Макрон.

На протяжении 70 лет Советский Союз следил за Западом и наносил по нему удары, пишет автор статьи на сайте Causeur. Но западные лидеры предпочитали умеренный ответ, выдавая прессе директивы не раздражать страны социалистического блока слишком сильно. Политики и журналисты на Западе тогда превратились в «агентов, снабжённых резонаторами», распространяли самую гротескную дезинформацию — и в итоге, когда СССР распался, а «советские танки не приехали на Запад», они стали праздновать победу.



Тогда же и Джордж Буш смог рассмотреть в глазах Путина его душу, а значит, решили на Западе, с Россией можно договориться. Западные политологи представляли, что Путин придёт с просьбой дать России хотя бы второстепенное место в Североатлантическом альянсе и где-то на периферии Европейского союза. Но этого не произошло. И когда на Западе стали понимать, что его «институциональным химерам» не удалось привлечь Россию, против Путина стала подниматься «невероятная волна ненависти». И даже сам Сталин, которого называли «Дядюшка Джо», никогда не вызывал такой антипатии.



Сегодня получается, что, чтобы считаться правильно мыслящим, нужно говорить о неминуемой угрозе российской агрессии, как то было в случае с американскими выборами. «И Эммануэль Макрон не мог поступиться своей обязанностью бдить», — пишет автор статьи. Так что на Мюнхенской конференции он и сказал про «угрозу» со стороны России. Только, по его мнению, России в этом способствует сам Трамп. И помочь в борьбе с ними Европе может лишь цензура, которая защитит её от их тёмных идей, пишет автор статьи.



Он напоминает, что в недавнем «деле Гриво» видео с компроматом распространял россиянин Павленский, который, хоть и имел статус политического беженца, «не смог защититься от зловредного влияния и происков Путина». При этом автор статьи отмечает, каких проблем нажили себе русские, пытаясь убрать и без того проигрывающего кандидата. Но всё же Россию стоит бояться, утверждают французские политики, ведь она поставила под угрозу французскую демократию, которую воплощает собой, видимо, сам Гриво.



Макрон же каждый раз вспоминает о российском вмешательстве, «как экзорцист, который знает, что всё пропало». Но автор статьи в Causeur считает, что Макрон пытается предстать «белым рыцарем, который старается встать в круг света, чтобы мы могли в нём увидеть последний оплот против дьявольской кавалькады».