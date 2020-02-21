Valeurs Actuelles: «сомнительная карьера в кино» — Макрон в частной беседе осудил поступок Гриво

03:00
В Минобороны Турции заявили о возможных поставках США ЗРК Patriot
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар сказал, что Вашингтон может поставить Анкаре зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot из-за обострения ситуации в сирийском Идлибе.
03:00
Опубликован постер турнира UFC 249 с участием Нурмагомедова и Фергюсона
Организаторы показали официальный постер турнира UFC 249, в главной схватке которого сойдутся чемпион в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и претендент Тони Фергюсон.
03:00
Посол России в США назвал приоритет страны в военной сфере
Наличие оборонного потенциала и модернизированные вооружённые силы являются приоритетами для России в военной сфере. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
03:00
НХЛ опубликовала видео 699-го гола в заокеанской карьере Овечкина
Twitter-аккаунт НХЛ опубликовал видео гола Александра Овечкина в матче «Вашингтон Кэпиталз» с «Монреаль Канадиенс».
03:00
Овечкин забросил 699-ю шайбу за «Вашингтон» в своей карьере в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал безголевую серию в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в домашней встрече с «Монреаль Канадиенс».
03:00
Страны ЕС выступили за немедленное прекращение огня в Идлибе
Лидеры стран Евросоюза в совместном заявлении призвали стороны военного конфликта в сирийском Идлибе к немедленному прекращению огня.
03:00
Харитонов о бое с Емельяненко: пусть какой-нибудь промоутер организует
Российский боец ММА Сергей Харитонов, которому 23 февраля предстоит бой с бразильцем Фернандо Родригесом, высказался о перспективах встречи со своим соотечественником Александром Емельяненко.
03:00
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в США
Три человека погибли при крушении легкомоторного самолёта в округе Колмен в американском штате Техас. Об этом сообщает Abilene Reporter News со ссылкой на представителя регионального департамента общественной безопасности.
03:00
Минфин сообщил, сколько денег выделят на голосование по Конституции
На общероссийское голосование по поправкам к Конституции планируют выделить не менее 14,8 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Минфина.
03:00
Аленичев заявил о падении уровня чемпионата России по футболу
Бывший наставник московского «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о падении уровня чемпионата России по футболу.
03:00
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй увеличилось до 2144
Число жителей китайской провинции Хубэй, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 2144, сообщает региональный комитет здравоохранения.
03:00
Дуэт Мишина/Галлямов победил в финале Кубка России по фигурному катанию
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли состязания спортивных пар в финале Кубка России в Новгороде.
03:00
Куртинайтис: «Химкам» было важно прервать гостевую проигрышную серию в Евролиге
Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды над «Олимпией Милан» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (78:69).
03:00
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Тихом океане у побережья Камчатки. Об этом сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.
03:00
Тутберидзе призналась, что не знает, как будут меняться её ученицы
Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась о своих ученицах Алёне Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой.
03:00
Гончарук рассказал о состоянии эвакуированных из КНР украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что у эвакуированных из Китая граждан не выявлено признаков заболевания вирусными заболеваниями.
03:00
Миньоле повторил достижение Гилерме в Лиге Европы
Бельгиец Симон Миньоле из «Брюгге» отметился голевой передачей на нигерийского форварда Эммануэля Денниса в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:1).
03:00
В городах-героях России пройдут салюты в честь Дня защитника Отечества
Праздничные салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут в городах-героях, а также городах дислокации штабов военных округов России 23 февраля, следует из указа главы Минобороны Сергея Шойгу.
03:00
Зе Луиш не спас «Порту» от проигрыша «Байеру» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
Леверкузенский «Байер» победил на своём поле «Порту» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу (2:1).
03:00
Трамп прокомментировал приговор своему экс-советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп считает, что у его бывшего советника Роджера Стоуна, которого приговорили к трём годам и четырём месяцам тюрьмы по обвинениям в даче ложных показаний, есть высокие шансы на оправдание.
03:00
«Рома» обыграла «Гент» в 1/16 финала Лиги Европы
«Рома» победила бельгийский «Гент» на своём поле в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу (1:0).
03:00
Экс-соперник Исмаилова не уверен, что Емельяненко сможет не пить на протяжении года
Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, сможет ли Александра Емельяненко воздержаться от употребления алкоголя в ближайший год.
03:00
Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории ММА
Боец ACA Артём Фролов назвал имена трёх лучших бойцов смешанных единоборств за всю историю.
03:00
«Арсенал» победил «Олимпиакос» в первой встрече 1/16 финала ЛЕ
Лондонский «Арсенал» победил на выезде греческий «Олимпиакос» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу (1:0).
03:00
Экс-соперник Исмаилова указал на недочёты в ударной технике Емельяненко
Бывший оппонент Магомеда Исмаилова, боец ACA Артём Фролов рассказал, какие недочёты он видит в ударной технике Александра Емельяненко.
03:00
Эксперты сообщили о росте наценки на лекарства в аптеках в России
Средний размер наценки на медицинские препараты в российских аптеках вырос до 24,6%. Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании DSM Group, увеличение зафиксировано впервые с 2016 года.
03:00
«Химки» победили «Олимпию Милан» в баскетбольной Евролиге
Подмосковные «Химки» обыграли «Олимпию Милан» в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги (78:69).
03:00
Сборная России уступила Италии в стартовом матче отбора к Евробаскету-2021
Сборная России по баскетболу уступила команде Италии в Неаполе в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2021 года (64:83).
03:00
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с протестами в Полтавской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины.
03:00
Боксёр Головкин получил травму, бой с Шереметой отложен
Чемпион мира по профессиональному боксу в весе до 72,6 кг по версии IBF Геннадий Головкин из Казахстана получил травму правого голеностопа.
03:00
Путин выразил Меркель соболезнования в связи со стрельбой в Ханау
Президент России Владимир Путин выразил канцлеру Германии Ангеле Меркель соболезнования в связи со стрельбой в немецком Ханау, в результате которой погибли девять человек.
03:00
Шахматист Витюгов претендует на выигрыш турнира в Праге за тур до финиша
Российский шахматист Никита Витюгов белыми фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в восьмом туре турнира в Праге.
03:00
В МИД России оценили поддержку Турцией террористов в Идлибе
Поддержка турецкими военными боевиков в сирийском Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта. Об этом сообщили в МИД России.
03:00
Неймар не включил Роналду в пятёрку лучших футболистов мира
Бразильский нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймар назвал пятёрку лучших, по его мнению, футболистов мира на данный момент.
03:00
Стали известны результаты анализа у сбежавшей в Петербурге пациентки
Результаты анализа на коронавирус у Аллы Ильиной, сбежавшей из карантинного блока Боткинской больницы, отрицательные.
03:00
На Украине после беспорядков из-за эвакуации из КНР возбудили два дела
Полиция Полтавской области возбудила два уголовных дела после беспорядков, вызванных прибытием в санаторий в Новых Санжарах эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев.
03:00
Месси высказался о своём конфликте с Абидалем
Аргентинский форвард и капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал свой конфликт с техническим директором клуба Эриком Абидалем.
03:00
В МИД России предостерегли Украину от саморазрушения
В случае продолжения нынешней конфронтационной политики Украине грозит неизбежное саморазрушение, заявили в российском МИД.
03:00
Шнуров в стихах оценил реакцию на своё вступление в партию
Музыкант Сергей Шнуров в стихотворении оценил общественный резонанс вокруг своего вступления в Партию роста.
03:00
Десять человек пострадали в столкновениях у санатория под Полтавой
Десять человек пострадали в результате столкновений при попытке заселить эвакуированных из Китая в санаторий в Полтавской области, сообщили в Национальной полиции Украины.
03:00
Эксперты оценили перспективы роста зарплаты в России в 2020 году
Финансовый университет при правительстве России обновил макроэкономические прогнозы на 2020 год. По прогнозу экспертов, реальная зарплата может вырасти на 2,5%.
03:00
Путин, Меркель и Макрон обсудили обострение ситуации в Идлибе
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.
03:00
Голы Эриксена и Лукаку принесли «Интеру» победу над «Лудогорцем» в ЛЕ
Итальянский «Интер» одержал победу над болгарским «Лудогорцем» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
03:00
МЮ на выезде сыграл вничью с «Брюгге» в Лиге Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» и бельгийский «Брюгге» сыграли вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
03:00
Один человек пострадал при жёсткой посадке вертолёта под Ярославлем
В Переславском районе Ярославской области в результате жёсткой посадки вертолёта пострадал один человек.
03:00
Фролов оценил шансы Исмаилова в поединке с Емельяненко
Боец ACA Артём Фролов поделился мнением, есть ли у Магомеда Исмаилова шансы в бою с Александром Емельяненко.
03:00
Актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии
Российский актёр Евгений Дятлов рассказал об интересном случае во время службы в армии.
03:00
Фролов назвал Исмаилова самым сильным соперником в карьере
Боец ACA Артём Фролов назвал Магомеда Исмаилова самым сильным оппонентом в своей карьере.
03:00
Актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии
Российский и советский актёр Георгий Штиль рассказал о службе в армии.
03:00
Власти Подмосковья рассказали о работе по введению раздельного сбора мусора
Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский рассказал о работе по введению раздельного сбора мусора.