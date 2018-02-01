Causeur: мегаломания Эрдогана в Сирии играет на руку Путину и Асаду

За военной операцией Турции в курдском Африне на севере Сирии стоит расчёт более сильных игроков, в первую очередь, Владимира Путина, пишет журналист Пьер Брюне на страницах французского издания Causeur. По его мнению, с помощью Эрдогана Путин может добиться сразу трёх целей: отвлечь внимание от боёв в Гуте и Идлибе, заставить Турцию сделать «грязную работу» за Асада, а также внести раскол в ряды НАТО.

По мнению автора статьи Пьера Брюне, за военной операцией Турции в курдском Африне на северо-востоке Сирии, которую Реджеп Тайип Эрдоган «цинично» назвал «Оливковой ветвью», может стоять, помимо «мегаломании, безответственности и ненависти, смешанной со страхом Эрдогана перед курдами», расчёт более сильных игроков: Владимира Путина и Башара Асада.

«Путин в этом деле ничего не теряет, а только выигрывает», — убеждён журналист. По его мнению, позволив турецкой армии вести бои против курдов, российский президент приобретает «три различных по значимости преимущества».

Первое из них — переключение внимания. Сегодня именно турецкое наступление в Африне находится в фокусе внимания правительств, аналитиков и СМИ, «поскольку оно является воплощением опасной и быстро распространяющейся мутации сирийского конфликта в период после «приоритета борьбы с ИГ*», полагает журналист. Между тем сирийская армия и российская авиация возобновили «наступление и воздушные бомбардировки в осаждённых «зонах безопасности» в Гуте под Дамаском и Идлибе».

Ещё одна цель лидеров России и Сирии заключается, по мнению журналиста, в том, чтобы заставить Эрдогана «сделать грязную работу за Асада». Эта «грязная работа» заключается в том, чтобы в конечном итоге привести сирийскую армию в Африн. «В один прекрасный момент Турции придётся выводить войска, и она захочет гарантий, подтверждающих, что её солдаты умирали не зря. И именно сирийская армия, армия режима, смены которого в своё время хотел Эрдоган, предложит ей эти гарантии, снова занимая без боя территорию, которую она потеряла давным-давно», — уверен Брюне.

Третье и самое важное, по мнению автора статьи, преимущество для Владимира Путина будет состоять в деструктивном эффекте, который эта военная операция произведёт на НАТО. «Оружие мечты, которое Владимиру Путину даже не придётся пускать в ход самому. Ведь вот она, на севере Сирии, турецкая армия, вторая по эффективности армия НАТО, столкнулась лицом к лицу с американской армией», — отмечает автор статьи.

«Вот член НАТО, Турция, которая после покупки высокоточного оружия (зенитных ракетных комплексов С-400) у России, исторического противника НАТО, ведёт войну… против своих предполагаемых союзников совместно с Россией», — продолжает журналист.

Более того, ситуация в Африне может иметь необратимые последствия для будущего самого Североатлантического альянса, считает Брюне: «Стратегический военный альянс основывается, прежде всего, на доверии. А кто — даже если об этом не говорят публично — ещё доверяет Эрдогану в НАТО?»

По мнению автора, Путину удалось поставить НАТО перед «дьявольской дилеммой»: либо он вступит на путь медленного распада вследствие потери доверия между всеми его членами и в конечном итоге кончит как «Варшавский договор», либо решит избавиться от Турции «в боли и муках», однако, возможно, избежит участи бессилия и исчезновения.

Последнее решение кажется автору статьи «единственно благоразумным», даже «черчиллевским», однако шансы на то, что оно будет принято, малы.

«Вероятно, Путин с помощью Эрдогана сделал свой лучших ход», — полагает Брюне. Эрдоган в своей «яростной мегаломании» послужил для Путина и Асада «полезным идиотом», уверен автор статьи. «А курды, вероятно, снова послужили полезными идиотами для Запада перед лицом ИГ и в свою очередь тоже будут брошены на произвол судьбы, как это всегда бывает в истории», — отмечает журналист.

Межу тем, ИГ ещё живо, переустраивается и остаётся опасным, не говоря уже об «Аль-Каиде»**, «которая незаметно восстанавливает свои права где только может», пользуясь ослаблением своего противника, предостерегает автор статьи.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.