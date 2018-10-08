Guardian о «замечательных переговорах» Кима и Помпео: прогресс идёт, но прорыва нет

После встречи между Ким Чен Ыном и госсекретарём США Майком Помпео обе стороны утверждают, что остались довольны переговорами, пишет The Guardian. Однако эксперты считают, что долгожданного прорыва по теме ядерного разоружения снова так и не случилось, зато предрекают его на возможную вторую встречу между Кимом и Дональдом Трампом.

После визита госсекретаря США Майка Помпео в Пхеньян Ким Чен Ын заявил, что провёл с американским дипломатом «продуктивные и замечательные переговоры». Северокорейский лидер рассчитывает на «большой прогресс», пишет The Guardian.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, во время встречи с Помпео Ким «детально объяснил предложения по урегулированию вопроса о ядерном разоружении». Впрочем, пока ни американская, ни северокорейская стороны сами об упомянутых планах ничего не говорили.

Кроме того, Ким выразил уверенность, что отношения между Северной Кореей и США «будут продолжать развиваться в позитивном ключе» и что «рано или поздно» состоится его вторая встреча с президентом Дональдом Трампом. Впрочем, судя по Twitter, кажется, и сам американский лидер «с нетерпением ждёт» личных переговоров с Ким Чен Ыном. Помпео же, по словам президента, в этот раз провёл «хорошую встречу».

Переговоры между госсекретарём США и лидером КНДР продлились два часа. Затем состоялся 1,5-часовой обед. Сам Помпео так охарактеризовал встречу с Ким Чен Ыном: «У нас было хорошая поездка в Пхеньян на встречу с председателем Кимом. Мы продолжаем добиваться прогресса по соглашениям, достигнутым на Сингапурском саммите. Спасибо, что приняли меня и мою команду».

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 7 октября 2018 г.

Впрочем, руководитель программы оборонных исследований Центра национальных интересов Гарри Казианис считает, что, поскольку время было ограничено, Ким и Помпео вряд ли могли достигнуть «каких-то существенных прорывов». Однако эксперт не исключает, что настоящий прогресс можно ожидать от второй встречи между северокорейским лидером и Дональдом Трампом.



«Скорее всего, Трампа подмывает провести такую встречу в ближайшее время, возможно, даже в самой столице Северной Кореи, Пхеньяне — устроить историческое событие, о котором бы писали СМИ и которое бы указывало на ещё один успех прямо перед промежуточными выборами», — объяснил Казианис.



Несмотря на позитивные оценки переговоров и явное сближение Северной и Южной Корей в последнее время, пока неясно, смогут ли США добиться того, чтобы Ким полностью отказался от своего ядерного арсенала. До сих пор КНДР отказывалась от одностороннего ядерного разоружения, настаивая на том, что Вашингтон со своей стороны тоже должен идти на уступки, отмечает британское издание.



После Пхеньяна Помпео отправился в Сеул, где рассказал об итогах встречи президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину. Тот отметил, что в скором времени Ким Чен Ын должен посетить Россию, а также, возможно, примет у себя в гостях китайского лидера Си Цзиньпина.