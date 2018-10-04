NTDTV: началось разминирование границы между Северной и Южной Кореей

Военные из Южной Кореи начали первый этап операции по разминированию демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Как передаёт NTDTV, ранее главы двух Корей также договорились вывести войска из демилитаризованной зоны, разоружить персонал пограничного пункта, а также прекратить проводить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полёты.

Южнокорейские военные начали операцию по разминированию демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Корею. Об этом в конце сентября договорились главы обеих стран. Военные КНДР должны провести такую же операцию.

Первый этап продлится 20 дней. За это время военные той и другой республики разминируют зону совместной охраны в пограничном пункте Пханмунджом.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВС ЮЖНОЙ КОРЕИ: Это не минное поле, целенаправленно созданное южнокорейскими войсками или армией противника. Но мы предполагаем, что здесь есть много закопанных мин или неразорвавшихся бомб. Их местоположение нигде не указано, поскольку во время Корейской войны здесь шло сражение.

Военные также надеются, что во время разминирования смогут найти останки солдат, погибших во время Корейской войны. Она длилась с 1950 по 53-й годы. При этом формально она пока не окончена, поскольку мирный договор так и не подписали.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВС ЮЖНОЙ КОРЕИ: Здесь находится поисковая команда, поскольку есть вероятность обнаружить останки солдат.

Главы двух Корей также договорились вывести войска из демилитаризованной зоны и разоружить персонал пограничного пункта. Кроме того, обе страны прекратят проводить крупномасштабные артиллерийские учения и военные полёты. Так они хотят предотвратить военные инциденты.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и глава КНДР Ким Чен Ын провели встречу 18 и 19 сентября в Пхеньяне. Она стала уже третьей в этом году. На саммите руководители подписали совместное заявление о том, что продолжат ядерное разоружение Корейского полуострова и будут продолжать пресекать угрозу войны.

Дата выхода в эфир 03 октября 2018 года.