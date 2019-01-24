NY Times: Ким похвалил Трампа за «необычайное стремление» провести вторую встречу

По всей видимости, Ким Чен Ын остался доволен результатами поездки специального посланника Северной Кореи Ким Ён Чхоля в США и встречей дипломата с Дональдом Трампом. Как пишет The New York Times, вождь получил личное письмо от американского президента и похвалил Трампа за «необычайную решимость и целеустремлённость» в деле урегулирования кризиса и организации второй встречи между двумя лидерами.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын похвалил президента США Дональда Трампа за его «необычайную решимость и целеустремлённость» в деле урегулирования ядерного кризиса и организации второй встречи, пишет The New York Times. По данным северокорейских СМИ, Ким заявил, что он планирует продвигаться «шаг за шагом», чтобы достичь своих целей в переговорах с американцами.

Глава КНДР сделал свои заявления во время встречи со специальным посланником страны, занимающимся вопросом переговоров по ядерной программе, Ким Ён Чхолем, который недавно вернулся из США. Там дипломат встретился с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома и передал президенту письмо от Ким Чен Ына. Затем стороны заявили, что лидеры планируют провести свою вторую встречу в конце февраля.

Ким Ён Чхоль вернулся на родину с ответным письмом от Дональда Трампа, получив которое, как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, Ким Чен Ын выразил «глубокое удовлетворение».

Северокорейский лидер отметил, что его страна «будет верить в позитивное мышление президента Трампа, терпеливо и добросовестно ждать и вместе с США шаг за шагом продвигаться к цели».

Пока точную дату и место проведения предстоящей встречи ни Пхеньян, ни Вашингтон не анонсировали, отмечает The New York Times. Многие эксперты считают, что одним из наиболее вероятных претендентов на проведение переговоров может быть Вьетнам.

По мнению издания, достаточно оптимистичный тон Ким Чен Ына можно трактовать как признак того, что стороны нивелировали свои разногласия настолько, что решили проводить вторую встречу на высшем уровне. Газета напоминает, что после первого саммита в Сингапуре, на котором страны согласились идти к полному ядерному разоружению Северной Кореи и строить «новые отношения», некоторые критиковали Трампа за слишком расплывчатые формулировки договора, позволившие Пхеньяну не торопиться со сворачиванием своей ядерной программы.

Администрация Трампа надеется, что вторая встреча поможет «вдохнуть жизнь» в переговоры и что президенту удастся убедить Кима предпринять реальные меры по разоружению, включая заморозку ядерной и ракетной программ, а также раскрытие деталей исследований для дальнейших проверок. Но корейцы утверждают, что они не готовы идти на подобные меры без равнозначных уступок со стороны США — к примеру, ослабления санкционного режима.

Наблюдатели в Южной Корее опасаются, что во время второй встречи с Кимом, желая закрепить за собой дипломатический успех, Дональд Трамп согласится на заморозку ракетной программы Пхеньяна, представляющей непосредственную угрозу для Америки, в обмен на сокращение военного контингента США в регионе. Президент неоднократно жаловался, что войска в Южной Корее и Японии очень дорого обходятся бюджету. А в последние недели Вашингтон решил поднять Сеулу плату за содержание американских баз на территории страны, на что корейцы отреагировали протестом.