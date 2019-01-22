NK News: Москва может добиться своих целей в КНДР и не проявляя активности

2019 год только начался, а уже появилась информация о грядущих встречах лидера Северной Кореи с главами Китая и США. Россия при этом, наоборот, уже несколько месяцев не проявляет активности. Однако, как отмечает журналист NK News, такое затишье всё же не мешает ей достигать своих целей и сохранять влияние на регион.

Отношения Пхеньяна с разными странами уже в начале нового года попали в центр внимания, пишет NK News. Так, появились слухи о том, когда и где может пройти новая встреча между лидерами КНДР и США, а также о том, что Ким Чен Ын снова встретится с Си Цзиньпином. И хотя гадать на основе этих событий о разрешении корейского конфликта бессмысленно, автор статьи всё же делает выводы по поводу позиции крупнейших держав по отношению к Северной Корее.

Если Китай и США уже предприняли в этом году шаги по северокорейскому кризису, то Россия последние несколько месяцев не проявляет особой активности, отмечает автор статьи. Пекин и Москва уже давно сформировали неформальный, но очень действенный политический блок в поддержку КНДР. И при этом влияние Китая сильно превосходит российское.

Однако со времён трёхстороннего саммита между Китаем, КНДР и Россией, который прошёл в Москве в октябре, ни Пекин, ни Москва не делали новых шагов и, похоже, не проводили новых телефонных переговоров. Впрочем, такое временное затишье не говорит о какой-то кардинальной смене курса Кремля. И хотя Кремлю, вероятно, хотелось бы действовать более результативно в этом конфликте, Москва, возможно, считает, что добиться мирного разрешения кризиса важнее, чем обеспечить России главенствующую роль в этом процессе.

Позициям России на Корейском полуострове недавно был придан дополнительный импульс, поскольку в КНДР был назначен новый глава департамента МИД по отношениям с Россией. О нём информации пока мало, но посол России в КНДР отмечал, что у него много опыта на российском направлении и что он говорит по-русски, а также имеет сеть контактов в России.

Впрочем, контакты между странами не прекращались. Например, российский посол встречался с вице-министром международных отношений Северной Кореи, и во время этой беседы они обсудили общую озабоченность региональной безопасностью, а также недавний визит Ким Чен Ына в Китай.

В декабре представители России и Южной Кореи проводили переговоры по вопросу ядерного разоружения полуострова. Затронули этот вопрос в своей беседе и замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов с высокопоставленным шведским дипломатом.

Как бы то ни было, Россия оказывает ключевое влияние на корейский кризис, отмечает автор статьи, ведь она обладает правом вето в Совбезе ООН, в том числе, в вопросе санкций против Северной Кореи. Больше того, российские дипломаты воспользовались паузой в северокорейских провокациях, чтобы призвать мировое сообщество к сокращению репрессивных мер против КНДР.

Москва продолжает поддерживать отношения с обеими Кореями и призывает установить такие экономические условия, которые были бы на пользу не только Пхеньяну, но и всем странам, участвующим в многостороннем сотрудничестве. Москва может достигнуть всех своих целей по Корее даже при меньшей активности, чем у Китая или США, делает вывод автор статьи NK News.