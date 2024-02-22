Рижан не спросили: в столице Латвии переименовали «русские» улицы

Депутаты Рижской думы приняли решение переименовать вторую по протяжённости улицу города — Московскую, дав ей название Латгалес. Как пишет DELFI, опросы жителей соответствующих районов об их отношении к переименованию не проводились, настаивали на смене названий общественные организации: Латгальский сейм, Латгальский конгресс и другие — а также идею одобрили Центр госязыка и депутаты сейма.
Депутаты Рижской думы приняли решение переименовать вторую по протяжённости улицу города — Маскавас (Московская), дав ей название Латгалес. Как пишет DELFI, также новые названия получат улицы, носящие сейчас имена русских писателей и поэтов: Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Гоголя — а заодно и улицы Ломоносова и Типографияс.
На заседании депутат Наталия Абола поинтересовалась у коллег, проводились ли опросы горожан, жителей соответствующих районов об их отношении к переименованию. Выяснилось, что настаивали на смене названий общественные организации: Латгальский сейм, Латгальский конгресс и другие — а также идею одобрили Центр госязыка и депутаты сейма.
Абола заявила с трибуны, что не верит, что было полноценно изучено общественное мнение, и что ей всё это напоминает советские времена, когда решения принимались «по многочисленным просьбам трудящихся».
Впрочем, депутат от Русского союза Латвии Инна Дьери, которая также баллотируется в Европарламент, заявила с трибуны, что, какими бы ни были официальные переименования, район всё равно будут называть «Маскачкой».
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