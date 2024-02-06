DELFI: госструктуре Латвии не обойтись без сотрудников, знающих русский язык
Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) хочет продолжить найм отдельных сотрудников со знанием русского языка. Как пишет DELFI, их задача — мониторинг русскоязычного контента, однако для этого госструктуре нужно особое решение сейма, который концептуально уже поддержал поправки, цель которых — укрепление исключительно государственного языка. Так как эти поправки в нынешнем виде исключают возможность требования от отдельных сотрудников знания русского языка, NEPLP беспокоится, что в будущем не сможет осуществлять надзор за русскоязычным контентом в латвийских медиа.
В совете пояснили, что упомянутые поправки к закону могут существенно повлиять на обеспечение функций NEPLP и надзор за информационным пространством Латвии. Так, в соответствии с нормами закона об электронных СМИ, совет осуществляет мониторинг деятельности электронных СМИ и обобщает его результаты. При этом в мониторинг входит надзор за распространяемым электронными СМИ контентом и на русском языке.
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