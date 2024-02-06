DELFI: госструктуре Латвии не обойтись без сотрудников, знающих русский язык

Национальный совет по электронным СМИ Латвии хочет продолжить найм отдельных сотрудников со знанием русского языка. Как сообщает DELFI, их задача — мониторинг русскоязычного контента, однако для этого госструктуре нужно особое решение сейма. Совет обеспокоен тем, что без одобрения властей в будущем не сможет осуществлять надзор за русскоязычным контентом в латвийских медиа.

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) хочет продолжить найм отдельных сотрудников со знанием русского языка. Как пишет DELFI, их задача — мониторинг русскоязычного контента, однако для этого госструктуре нужно особое решение сейма, который концептуально уже поддержал поправки, цель которых — укрепление исключительно государственного языка. Так как эти поправки в нынешнем виде исключают возможность требования от отдельных сотрудников знания русского языка, NEPLP беспокоится, что в будущем не сможет осуществлять надзор за русскоязычным контентом в латвийских медиа.

В совете пояснили, что упомянутые поправки к закону могут существенно повлиять на обеспечение функций NEPLP и надзор за информационным пространством Латвии. Так, в соответствии с нормами закона об электронных СМИ, совет осуществляет мониторинг деятельности электронных СМИ и обобщает его результаты. При этом в мониторинг входит надзор за распространяемым электронными СМИ контентом и на русском языке.

Кроме того, в соответствии со своей компетенцией NEPLP проводит проверки аудио- и аудиовизуального контента на различных латвийских сайтах, где чаще всего информация размещена именно на русском языке.

Таким образом, для обеспечения защиты информационного пространства Латвии для выполнения отдельных обязанностей работникам секретариата NEPLP нужны «отличные знания русского языка, без которых невозможно полноценно выполнять трудовые обязанности».

В NEPLP пояснили, что речь идёт только об отдельных сотрудниках в департаменте мониторинга, в обязанности которых входит мониторинг и анализ русскоязычного контента, но от других сотрудников секретариата NEPLP знание русского языка не требуется.

Совет подчёркивает, что поддерживает укрепление употребления государственного языка и внесение предлагаемых депутатами поправок в закон о труде. Однако с учётом указанных выше соображений совет просит предусмотреть в законопроекте исключение, которое позволит NEPLP требовать от претендентов на отдельные позиции знания русского языка.