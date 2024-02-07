DELFI: солоно хлебавши — в латвийской армии обнаружили чай из России и соль из Белоруссии

Национальным вооружённым силам Латвии поставлялся чай из России и соль из Белоруссии. Как передаёт DELFI, заместитель начальника Объединённого штаба по вопросам поддержки Каспарс Здановскис пояснил, что в договорах конкретно не указано, что эту продукцию нельзя доставлять из этих стран, однако министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что у армии не должно быть российских и белорусских товаров.

Журналисты выяснили, что предприятие Lanekss поставило национальным вооружённым силам Латвии (НВС) чай из России и соль из Белоруссии. Как передаёт DELFI, в октябре прошлого года латвийской армии было доставлено 2,6 кг российского чая, а в январе этого года НВС получили 7 кг произведённой в Белоруссии соли.

Заместитель начальника Объединённого штаба НВС по вопросам поддержки Каспарс Здановскис пояснил, что в договорах конкретно не указано, что эту продукцию нельзя доставлять из России и Белоруссии, но при работе с коммерсантами удалось добиться того, чтобы эти продукты не попадали в столовые. Он рассматривает возможность в будущем включить такой пункт в договор, но добавил, что продукты питания под санкции не попадают. В то же время Здановскис отметил, что решение о прекращении сотрудничества с Lanekss должен принимать суд.

Между тем, министр обороны Андрис Спрудс подчеркнул, что у НВС не должно быть российских и белорусских товаров.

«Товары контролируются и будут контролироваться, а поставщикам нужно считаться с правовыми последствиями за поставку товаров несоответствующего происхождения», — отметил Спрудс.