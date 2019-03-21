«Российская угроза» и не только: Defense News рассказал, чем чреват роспуск НАТО

Распад НАТО может иметь по меньшей мере пять негативных последствий для США и их союзников. Такое мнение в своей статье для Defense News высказывает бывший чиновник администрации Билла Клинтона и заслуженный член Атлантического совета Ханс Бинендийк. В частности, по его мнению, именно «тень» альянса удерживает Владимира Путина от «захвата» соседних стран.

В следующем месяце НАТО исполняется 70 лет. Многие критики, включая президента США Дональда Трампа, считают, что альясу пора на покой. Но так ли это на самом деле?

В своей статье для Defense News бывший чиновник администрации Билла Клинтона и заслуженный член Атлантического совета Ханс Бинендийк предлагает представить мир без НАТО. На его взгляд, исчезновение организации будет иметь по меньшей мере пять последствий — «все негативные».

Самым катастрофическим последствием роспуска НАТО стал бы риск «российской агрессии» и просчёта, который в прошлом совершали многие «агрессивные лидеры». Если не будет существовать чёткого подкреплённого американским ядерным арсеналом обязательства защищать территорию союзников, то президент Владимир Путин не упустит шанса «захватить землю, которую он считает российской», утверждает Бинендийк.

«Он (Путин. — ИноТВ) уже поступил так в Грузии и на Украине. Если бы прибалтийские государства не вступили в НАТО, то, вероятно, они были бы оккупированы российскими войсками. Разумеется, Путин также увидел бы возможность захватить ещё большую часть Украины, если бы её не защищала «тень» НАТО», — уверен автор статьи.

Во-вторых, по его словам, «отставка» НАТО подорвёт военный охват, политическое влияние и экономическое преимущество Вашингтона. Его базы в Европе не только обеспечивают защиту континента, но и позволяют США находиться ближе к «горячим точкам, которые угрожают жизненно важным американским интересам».

Ежегодная торговля товарами услугами США с Европой превосходит $1 трлн., а американские прямые инвестиции в Европу составляют порядка $3 трлн. Эти экономические связи обогащают Америку и обеспечивают рабочими местами её граждан, но для их сохранения требуется уровень безопасности, который в настоящий момент предоставляет НАТО, подчёркивает Бинендийк.

В-третьих, упразднение НАТО усугубит раскол внутри Европы. Альянс не только «склеивает» европейские армии, но и предоставляет площадку для обсуждения и координации действий в вопросах безопасности.

ЕС вряд ли заменит НАТО в этой области. У европейского блока нет военной структуры, а его возможности ограничены. Самое главное в нём отсутствует сверхдержава, которая занимала бы руководящую должность и могла объединять страны с различными мнениями, полагает публицист.

Он отмечает, что Германия и Франция уже обдумывают запасной план на случай развала НАТО. Но без Соединённого Королевства в ЕС, общеевропейский подход, вероятно, будет обречён на провал.

В-четвёртых, «жизнь без НАТО» негативно сказалась бы на союзах США в Азии. Распад альянса подтолкнул бы американских партнёров в регионе к поиску примирения с Китаем, чем сейчас уже занимаются Филиппины.

Пятым негативным последствием распада НАТО стал бы коллапс так называемого либерального мирового порядка. Он базируется на соглашениях, союзах, институтах и моделях поведения, которые в большой степени были созданы Соединёнными Штатами «в попытке защитить демократии».

НАТО — краеугольный камень этого порядка. Разрушение альянса «подорвёт множество структур, которые привнесли семьдесят лет мира и процветания», полагает автор публикации.

«Поэтому ответ очевиден. Жизнь без НАТО стала бы намного опаснее и менее процветающей. Россия и Китай оказались бы главными победителями за американский счёт. НАТО просто-напросто не может уйти в отставку», — отмечается в статье.

«Да, у НАТО есть проблемы. Его необходимо контролировать. Но ему слишком много осталось сделать перед уходом на покой. И слишком много будет потеряно, если НАТО потерпит крах», — заключает Ханс Бинендийк.