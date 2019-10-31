Публицист: опора социализма в США — 30-летние подростки

В отличие от Европы, где социалистические идеи прижились из-за стремления трудящихся к экономической защищённости, в Америке социализм привлекает финансово благополучную молодёжь, незнакомую со взрослой жизнью, отмечает в эфире Fox News канадский публицист Марк Стайн. По его словам, многие американцы и к 30 годам не достигают зрелости, отсюда и увлечение «подростковой» политической философией.

С нами публицист и обозреватель Марк Стайн. Марк, при ваших знаниях об остальном мире… Вы видите, что в Европе даже многие левые говорят: «Может быть, открытые границы не работают. Может быть, наше государство не может себе позволить раздавать социальное обеспечение всему миру». Почему же до либералов в нашей стране эта мысль не доходит?



МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Потому что, я полагаю, есть огромная часть электората, которая это поддерживает. Думаю, обстоятельства подъёма социализма, к примеру в Европе, были совсем другими. Там социализм прижился потому, что вы были шахтёром-угольщиком, и в вашем роду все были шахтёрами-угольщиками на протяжении многих поколений, и вам предстояло добывать уголь всю жизнь, и вы стремились организоваться ради экономической защищённости шахтёров-угольщиков.



А в современную эпоху, в то время как Америка помогла Китаю найти единственную экономически жизнеспособную форму коммунизма…



Как верно!



МАРК СТАЙН: …в нашей стране это вызвало эффект домино, и теперь у нас благополучные люди, выросшие в самых привилегированных условиях, являются социалистами! Потому что, как вы говорили вашему предыдущему гостю, они тратят шесть с половиной лет, чтобы получить кусок бумаги, не имеющий никакой ценности (университетский диплом. — ИноТВ), и остаться с шестизначной суммой долга! А это значит, что во взрослую жизнь они вступают ещё позднее.



У нас теперь огромное количество людей, которым под 30 или чуть за 30 и которые до сих пор живут с родителями!



Именно!



МАРК СТАЙН: И каждую ночь они тащатся по лестнице наверх, в ту же спальню, где они спали в семь лет. С мишками на обоях.



Да.



МАРК СТАЙН: И чем дольше… Мы отсрочили взросление. А когда вы поддерживаете людей в подростковом состоянии, не приходится удивляться, что ими по-прежнему владеет, по сути, подростковая политическая философия вроде социализма. Знаете, в 1970 году, кажется…



Можно я ненадолго вас прерву, чтобы признаться, что сам я давно не высказывал настолько глубоких мыслей? Как умно! Вы совершенно правы!



МАРК СТАЙН: Ну, что вы! Это возвращает нас к тому, что вы говорили о формировании семьи. В 1970 году 70 процентов 25-летних состояли в браке и имели семью. Этот показатель упал более чем наполовину!



Другими словами, высказывание Черчилля о том, что если вы не либерал в 20 лет, то у вас нет сердца, а если в 40 вы не консерватор, то у вас нет мозгов… Мы на самом деле отодвинули эту нижнюю границу. Если людей оставляют в детском состоянии, пока им не станет под 30 или чуть за 30, стоит ли удивляться, что их всё больше привлекают идеи вроде социализма?



Совершенно верно. Но мы крадём у них великую радость жизни — взросление!



МАРК СТАЙН: Именно так! Именно так! В этом суть. И решение… «О, если бы у нас было больше государственных кредитов на то-то и то-то, можно было бы нанять человека из Йемена или Венесуэлы, чтобы присматривал за вашим ребёнком!» — это не исправляет положение.



Не исправляет. Очевидно, что нанимать других людей, чтобы они воспитывали ваших детей, это не решение. Рад был вас видеть сегодня, Марк! Большое спасибо!



Дата выхода в эфир 28 октября 2019 года.