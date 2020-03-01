Guardian: актуально как никогда — британская писательница об экранизации своих книг, где темнокожие властвуют над белыми

Вскоре на британском телевидении состоится премьера экранизации серии книг «Крестики и нолики» — антиутопии, где Африка колонизировала Европу и темнокожие властвуют над белыми. Как сообщает The Guardian, автор книг Мэлори Блэкмен подчёркивает, что сегодня у общества назрел запрос на «новый контент и новые голоса», и многие описанные ею примеры дискриминации основаны на личном опыте.

Британская писательница Мэлори Блэкмен надеется, что новая телеадаптация её нашумевшей серии книг «Крестики и нолики», подготовленная компанией BBC, станет поводом вновь поднять вопрос расового неравенства в Соединённом Королевстве, пишет The Guardian.

Как отмечает издание, действие во вселенной «Крестиков и ноликов» разворачивается в антиутопичном мире, где Африка колонизировала Европу, всем заправляют темнокожие, «крестики», а белые, «нолики», — их рабы. В этом мире все пластыри тёмно-коричневого цвета, а темнокожие представители высшего общества коверкают имена белых слуг, которые частенько обслуживают их на вечеринках.

По мнению Блэкмен, тема расового неравенства, которая пронизывает её книгу, а теперь и отражается в новом сериале, сегодня актуальна как никогда. «Люди сейчас понимают, что сюжеты о расовом многообразии, вроде «Чёрной пантеры» или «Скрытых фигур», приносят хорошие деньги. Когда-то такие проекты было куда сложнее запустить, — комментирует писательница. — Есть аудитория, которая с нетерпением ждёт нового контента и новых голосов. Думаю, к этому осознанию многие приходят», — считает автор.

Писательница настаивает, что её истории основаны на реальных событиях из её жизни. Блэкмен вспоминает, как в детстве долгое время не могла понять, почему есть пластыри только розового цвета. Кроме того, в школе ей говорили, что темнокожие не учатся в университетах, а когда Мэлори впервые поехала на поезде первым классом, её обвинили в том, что она украла билет. Похожие вещи происходят и с одним из главных персонажей «Крестиков и ноликов» Кэлламом.

Блэкмен не считает понятие «белая привилегия» расистским, поскольку для неё оно означает лишь то, что человека никто не будет судить только по цвету его кожи. «За всё время, что я летала на самолётах, за последние 40 лет в моей жизни был лишь раз, когда таможенная служба не позвала меня на досмотр багажа», — рассказывает писательница.

Также Блэкмен обратила внимание, как по-разному британские СМИ относятся к супругам двух принцев королевской семьи, Уильяма и Гарри. Если беременная Кейт Миддлтон «с нежностью держится за свой животик», то ту же самую позу Меган Маркл принимает «только ради внимания». Если надетое Кейт платье со спущенными плечами характеризуется как «сногсшибательное», то схожая модель на Меган выглядит «вульгарно». Мэлори Блэкмен считает столь разное отношение неправильным и возмущается, что СМИ даже не признают, что истории с темнокожей Меган освещаются иначе.

Как отмечает The Guardian, в сериале по «Крестикам и ноликам» появится известный темнокожий британский музыкант Stormzy. В одном из эпизодов он исполнит роль редактора газеты, специально написанную для него.