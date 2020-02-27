DM: режиссёр «Последних джедаев» рассказал, как распознать злодея в кино — с помощью iPhone

Компания Apple разрешает снимать свою продукцию в кино, но настаивает, чтобы ею пользовались только положительные персонажи. Об этом рассказал журналистам сценарист и режиссёр фильма «Звёздные войны: Последние джедаи» Райан Джонсон. Он считает, что в некоторых жанрах, в особенности детективных, подобные правила могут испортить весь сюжет, пишет Daily Mail.

«По словам режиссёра картины «Звёздные войны: Последние джедаи» Райана Джонсона, в кино есть довольно простой способ отличить злодея от героя — достаточно посмотреть, каким телефоном он пользуется», — пишет Daily Mail.

Если у персонажа есть iPhone, он никак не может оказаться плохим парнем. Это правило работает, благодаря весьма жёстким требованиям компании Apple к рекламному размещению её продукции в кино и сериалах. Американский гигант настаивает на том, чтобы его телефонами пользовались только положительные персонажи.

«Не знаю, стоит ли мне это говорить. Здесь ничего такого пикантного, но это может испортить мне следующий детектив, который я сейчас пишу. Ну ладно, скажу, потому что это очень забавно. Компания Apple разрешает снимать её телефоны в фильмах, однако — и это очень важный момент для сюжета, если вы хоть раз смотрели детектив — в кадре у злодеев не может быть iPhone», — поделился режиссёр и сценарист с журналистами.

Так, в последней картине Джонсона «Достать ножи» одна из героинь, Линда Драйсдэйл, которую играет Джейми Ли Кёртис, пользуется iPhone. В то же время её сын Хью Рэнсом, роль которого исполнил Крис Эванс, продукцией Apple не располагает, и, конечно, в конце оказывается убийцей.

«Любой режиссёр, в фильме которого был плохой парень, но об этом никто не должен был догадаться, наверное, теперь захочет меня прибить», — добавил Райан Джонсон.

Как обращает внимание Daily Mail, за последнее десятилетие Apple активно сотрудничала со многими кинофильмами и сериалами в плане размещения своей продукции на экранах. Телефоны компании мелькали в таких картинах, как «Секс в большом городе», «Первый мститель: Другая война», «Форсаж 5», и бессчётном количестве других.

По данным газеты, в руководстве о том, как следует рекламировать товары Apple, действительно указано, что продукция должна представляться «в лучшем свете, так, чтобы это позитивно отражалось» на образе компании. Внимательные зрители заметили, что положительных персонажей продукция Apple начала отличать ещё в 2001 году, когда в сериале «24 часа» все хорошие ребята пользовались компьютерами с яблочным логотипом, в то время как злодеи обходились обычными ПК.