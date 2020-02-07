IBT: Disney требует от школы $250 за показ «Короля Льва» на благотворительной вечеринке

Кинокомпания Disney потребовала, чтобы начальная школа в Беркли выплатила ей треть средств, собранных на благотворительной вечеринке родителями учеников, сообщает The International Business Times. Один из участников принёс с собой купленный им ранее диск с ремейком «Короля Льва», который был показан на вечере. По версии Disney, это нарушает закон об авторском праве, поэтому школа должна выплатить студии $250.

Disney потребовал треть доходов от показа ремейка «Короля Льва» на благотворительном вечере в начальной школе, сообщает The International Business Times.

В соответствии с требованием Disney, начальная школа в Беркли в штате Калифорния выплатила ему треть доходов от сбора средств на благотворительном вечере, во время которого был показан недавний ремейк «Короля Льва».

По заявлению компании, начальная школа Эмерсона должна выплатить $250 за незаконный, с точки зрения Disney, показ популярного фильма. Организаторы благотворительной акции заявили, что не знают ни о каком законе, который они могли нарушить.

«Один из отцов купил фильм на Best Buy, — заявил председатель родительского комитета школы Дэвид Роуз в интервью CNN. — Это была его собственность. Мы буквально понятия не имели, что нарушаем какие-то правила».

Несмотря на разочарование, школа заявила, что заплатит сумму, которую требует Disney. Школа собрала около $800 на тематической вечеринке для родителей, состоявшейся 15 ноября.

Как сообщается в статье, первой факт сбора средств обнаружила компания Movie Licensing USA, которая управляет лицензионными правами для Disney и других крупных киностудий. Одноразовая лицензия на показ фильма должна стоить $250, стоимость годового разрешения составляет $536.

«Всякий раз, когда фильм демонстрируется вне дома, для его показа требуется юридическое разрешение, так как это считается публичным показом», — сказано в электронном письме, отправленном компанией в школу. «Всякий раз, когда фильм демонстрируется без соответствующей лицензии, нарушается закон об авторском праве, и организация, показывающая фильм, может быть оштрафована студией», — также разъясняется в письме.

Член городского совета Беркли и одна из родителей Лори Дросте резко раскритиковала действия Disney. Она обвинила мегакорпорацию в недоплате по местному закону о налоге на недвижимость. В соответствии с принятым в 1979 году законопроектом, школы в этом районе столкнулись с острой нехваткой средств и нуждались в подобных благотворительных акциях для их сбора.

«Это просто ужасно, что невероятно богатая корпорация... заставляет своих лицензирующих агентов преследовать родительский комитет, который вынужден собирать безумные суммы денег только для того, чтобы платить учителям, покрывать финансовые стипендии и управлять школьными программами», — сказала Дросте.

Ни Disney, ни Movie Licensing USA не ответили на запросы CNN о предоставлении комментариев, отмечается в статье.

Вышедший на экраны в июле 2019 года ремейк любимого мультипликационного фильма «Король Лев» режиссёра Джон Фавро стал одним из самых успешных прокатов всех времён и собрал более $1,6 млрд во всём мире, сообщает The International Business Times.