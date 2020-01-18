CNN: Disney уберёт слово «Fox» из названия знаменитой киностудии

Компания Disney переименует купленную ей знаменитую студию 20th Century Fox в 20th Century Studios, пишет CNN. По словам кинокритика Леонарда Малтина, меняя столь культовый бренд, Disney «откалывает кусочек истории Голливуда». CNN напоминает, что на студии снимались известнейшие голливудские фильмы, такие как «Один дома», «Крепкий орешек» и «Инопланетянин».
Студия 20th Century Fox — икона голливудской истории, и её знаковый вступительный звон фанфар звучал перед началом таких фильмов как «Звуки музыки» и «Звёздные войны». Однако в 2020 году этого бренда больше не будет, сообщает в статье на сайте CNN.
Компания Disney решила убрать из названия слово Fox: новое название студии — 20th Century Studios. Что касается её дочерней студии Fox Searchlight, то она будет переименована в Searchlight Pictures.
Издание напоминает, что компания Disney купила 20th Century Fox за $71 млрд в прошлом году. Отмечается, что оригинальное лого студии, вступление и звук фанфар останутся без изменений. Как пишет CNN, смена названия студии логична, поскольку оставшиеся у Fox активы, такие как Fox Entertainment, Fox Sports и Fox News принадлежат Fox Corporation, не имеющей к Disney никакого отношения. Тем не менее, такой шаг приводит к концу эпохи в Голливуде.
По словам кинокритика Леонарда Малтина, Disney «отколола кусочек истории Голливуда». Малтин отметил, что 20th Century Fox была одним из столпов кинематографического дела. Студия была основана ещё в 1935 году. На ней были сняты одни из самых популярных голливудских фильмов в истории, такие как «Крепкий орешек», «Инопланетянин», «Чудо на 34й улице», «Всё о Еве» и «Один дома».
Как отмечает CNN, 2019й год стал очень успешным для Disney в целом, но не для недавно приобретённой компанией студии. Снятые на 20th Century Fox фильмы «Люди Икс: Тёмный Феникс», «Али, рули!» и «Невероятный мир глазами Энцо» провалились в прокате.
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