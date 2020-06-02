ZDF: жестокий разгон протестов ставит США в один ряд с диктатурами

Привлечение вооружённых сил для подавления мирных протестов — картина, недостойная США и больше подходящая для авторитарных режимов, считает корреспондент немецкого телеканала ZDF. По его мнению, разгоняя демонстрацию ради проведения фотосессии, Дональд Трамп попирает права граждан. Более того, это нападение на американскую демократию и именно тот образ действий, из которого формируются диктатуры.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда право на проведение демонстраций в США попирается, отмечает корреспондент немецкого телеканала ZDF в Вашингтоне Эльмар Тевесен.

На улицах сейчас можно видеть «сцены, недостойные Соединённых Штатов Америки, подходящие для авторитарных систем, таких как Россия или Китай». Незадолго до этого граждане протестовали громко, но мирно. Потом глава Министерства юстиции США Уильям Барр появился перед Белым домом в образе полководца перед битвой, подчёркивает журналист. Когда Барр уходил, ряды полицейских и военных придвинулись к заграждениям, выставленным перед людьми — мужчинами, женщинами и молодёжью — перед всеми, кто осознаёт своё право на свободу мнений.

Потом началось применение силовых методов разгона демонстрации — применение слезоточивого газа, резиновых пуль, светошумовых гранат. Конная полиция начала продвигаться вперёд. Люди разбегались, их право на проведение демонстраций было попрано. И почему? Потому что президент пожелал устроить фотосессию, подчёркивает американский корреспондент ZDF. Мало того, Дональд Трамп заявил о применении вооружённых сил США против американских граждан.

При этом он опирался на закон 1807 года, в котором сказано: если президент считает, что незаконное препятствие правосудию, проведение митингов или восстание против властей США затрудняет исполнение законов государства в рамках нормального правового процесса, он может привлечь военные силы отдельных штатов на службу государству и при необходимости использовать их для подавления мятежа.

Ставить сотни тысяч мирных протестующих в один ряд с силовым «мятежом» или «восстанием» — это «как раз тот материал, из которого создаются диктатуры», считает журналист немецкого телеканала.

Как отмечает ZDF, Дональд Трамп велел освободить улицы от людей, потому что хотел пешком пройти до Епископальной церкви Святого Иоанна в сопровождении своей дочери Иванки и своего зятя Джареда Кушнера, — чтобы с Библией в руке провозгласить себя президентом права и порядка. «Должна ли Библия стать знаком того, что он опирается на божественное право, как когда-то король Англии, независимость от которого американцы обрели в ходе кровавой войны?» — недоумевает Тевесен.

По версии губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, прибегать к помощи американской армии для проведения фотосессии — «по-настоящему постыдно». С точки зрения журналиста ZDF, всё ещё хуже: «Это нападение на американскую демократию». В подтверждение своей позиции он напоминает о словах президента США Авраама Линкольна, сказанных ещё в 1838 году. По мнению Линкольна, было бы неразумно ожидать появления из американского среднего класса человека, «одержимого своим непобедимым гением»: «Если такой человек придёт, то нужны люди, которые будут единодушны друг с другом, привержены правительству и законам, и достаточно умны, чтобы успешно остановить его планы».