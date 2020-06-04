Le Parisien: правительство Макрона опасается расовых протестов по примеру США

Елисейский дворец опасается, что во Франции могут начаться массовые демонстрации против произвола полиции, вдохновлённые американскими протестами. Президент Эммануэль Макрон попросил министров не давать комментарии по поводу прошедшего митинга у здания парижского суда, чтобы не спровоцировать народное недовольство, пишет Le Parisien.

Правительство Франции обеспокоено тем, что в стране могут начаться массовые протесты по примеру США, сообщает Le Parisien. Как напоминает издание, во вторник в Париже прошёл митинг в поддержку семьи Адамы Траоре, который умер в 2016 году после задержания полицией.

В своей речи, открывающей заседание Совета министров 3 июня, Эммануэль Макрон практически никак не затронул демонстрации против насилия со стороны полицейских. Как объяснил участник собрания, это было сделано намеренно, чтобы не было впечатления, будто он слишком сильно реагирует на события. Другой источник французской газеты в правительстве рассказал о том, что президент попросил не давать комментарии, чтобы «не подливать масла в огонь»: после «жёлтых жилетов», забастовок из-за пенсионной реформы и COVID-19 у государства нет средств на новый кризис, который станет последним ударом по пятилетнему президентству Макрона.

Неудивительно, что во время традиционной небольшой пресс-конференции после совещания официальная представительница правительства Сибет Ндиайе старалась не распространяться на эту тему. Она говорила об умиротворении «демонстраций, которые, несмотря на запрет, проходили большую часть времени мирно», и о силах правопорядка, которые «сдержанно вмешивались». Совсем другой тон использовал накануне министр внутренних дел Кристоф Кастанер: он написал в Twitter о «беспорядках» и «жестокости», которым «нет места в демократическом государстве». Такая горячая реакция мало понравилась Елисейскому дворцу. На следующее утро в эфире Sud Radio министр сельского хозяйства Дидье Гийом занял противоположную позицию и приветствовал «невероятный митинг». Некоторые увидели в этой перепалке между министрами мини-упражнения перед предстоящей перестановкой в кабмине: Гийом хочет занять место Кастанера, с которым у него давние споры.

На самом высоком уровне власти, однако, опасаются, что за митингом у здания суда в Париже последуют другие по примеру беспорядков в Соединённых Штатах, которые начались после гибели афроамериканца от рук полицейских. При этом Сибет Ндиайе подчеркнула, что, по её мнению, ситуации в двух странах не являются совершенно аналогичными ни в историческом плане, ни в плане организации общества. Официальная представительница правительства призвала «с огромной осторожностью» касаться этой темы, отмечает Le Parisien.