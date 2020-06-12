Daily Telegraph: «добро пожаловать домой!» — Гана зовёт афроамериканцев на историческую родину

На церемонии памяти Джорджа Флойда министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси пригласила афроамериканцев покинуть США, где им не рады, и вернуться в страну своих предков, пишет The Daily Telegraph. Издание отмечает, что Гана являлась одним из главных поставщиков рабов в Новый Свет, и возвращение их потомков воспринимается многими политиками как символическое примирение с прошлым.

Министр туризма Ганы Барбара Отенг-Гьяси пригласила афроамериканцев вернуться на историческую родину, потому что в Соединённых Штатах им не рады, сообщает The Daily Telegraph. Своё предложение она озвучила во время эмоциональной церемонии в память об убитом Джордже Флойде.

«Мы продолжаем держать объятия открытыми и приглашаем всех наших братьев и сестер домой, — заявила Отенг-Гьяси. — Гана — ваш дом. Африка — ваш дом. Наши объятия раскрыты, чтобы приветствовать вас дома». Министр подчеркнула, что темнокожему населению США «не нужно оставаться там, где вы не нужны»: по её словам, у них «есть выбор», и Африка их ждёт.

Как напоминает британская газета, в 2018 году Гана начала кампанию «Год возвращения», в рамках которой афроамериканцам предлагалось переехать сюда на постоянное жительство или посетить страну в качестве туристов. Эта программа была приурочена к 400-летию со времени первой задокументированной отправки рабов в Новый Свет.

В статье отмечается, что история Ганы тесно связана с работорговлей, а её береговая линия усеяна фортами, где европейцы держали свой «живой товар» перед зачастую смертельными путешествиями через Атлантику. Многие считают, что торговля людьми лежит в основе процветания Запада и бедности Африки. Политические круги Ганы считают, что возвращение темнокожих американцев в земли своих предков ознаменует символическое заживление старых ран, а также обеспечит экономический подъём всего континента.

Однако, как отмечает издание, не все жители страны поддержали слова министра. По мнению популярной певицы Эфии Одо, которая выросла в США, но вернулась в Гану, страна не будет привлекать американскую диаспору, пока правительство не приложит больше усилий для борьбы с коррупцией и модернизации инфраструктуры. Другие жители указывают на недостатки полиции Ганы, которую критикуют за жестокость и взяточничество, пишет The Daily Telegraph.