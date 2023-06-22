France 24: впервые суд обязал правительство Франции выплатить компенсацию пострадавшим от загрязнения воздуха

Прецедентов у такого вердикта ещё не было. Суд в Париже обязал правительство выплатить компенсацию семьям, пострадавшим от загрязнения воздуха. В данных случаях дети попали в больницу из-за развития хронических заболеваний. Обе семьи проживали вблизи от кольцевой дороги столицы, сообщает France 24.

Это юридический вердикт, не имеющий прецедентов в прошлом, который мог бы проложить путь для будущих дел. Впервые во Франции административный суд Парижа обязал правительство выплатить компенсацию семьям, пострадавшим от загрязнения воздуха в городе.

ГЕРМИОНА БАРОН, адвокат семей: Юрисдикция не открыла ящик Пандоры, заявив, что все те, кто испытывает проблемы с дыханием при высоком уровне загрязнения, могут потребовать компенсации. Мы имеем дело со случаями, когда семьям приходилось переезжать, чтобы защитить своих детей от загрязнения.

Обе семьи проживали недалеко от кольцевой дороги Парижа, которая окружает город. Три тысячи евро в качестве компенсации будет направлено родителям маленького ребёнка, которого госпитализировали с хроническим бронхиолитом. И две тысячи евро — семье маленькой девочки с рецидивирующими ушными инфекциями.

Это решение является победой для экологических групп, которые ждут принятия конкретных мер.

ТОНИ РЕНУЧЧИ, генеральный директор ассоциации «Respire»: Эти решения призваны улучшить качество воздуха, чтобы разобраться с такими источниками загрязнения, как дорожное движение, загрязнение, идущее из домов, например, дровяные печи. Надо упростить использование велосипедов, пользоваться общественным транспортом, переходить на транспортные средства с низким уровнем выбросов и изменить свои ежедневные привычки.

У французского правительства есть два месяца, чтобы оспорить решение. Министерство экологического перехода начало юридическое расследование этого дела. По данным службы контроля качества воздуха «Air Paris», в прошлом году можно было избежать 7900 смертей в районе Парижа, если бы были приняты надлежащие меры по ограничению загрязнения воздуха.

Дата выхода в эфир 21 июня 2023 года.