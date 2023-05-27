Capital: производитель шин Michelin объявил о продаже бизнеса в России

Производитель автомобильных шин Michelin объявил о продаже своих российских активов компании «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает Capital. Как заверили представители компании, эта сделка позволит сохранить около 250 рабочих мест.

Производитель автомобильных шин Michelin объявил 26 мая о продаже своего бизнеса в России компании «Пауэр Интернэшнл-шины», сообщает Capital. Согласно заявлению французской фирмы, ООО «Пауэр Интернэшнл-шины» приобрела два российских предприятия группы — Michelin Russia Tyre Manufacturing Company (MRTMC) LLC и Camso CIS LLC. Компания «Пауэр Интернэшнл-шины», известный партнёр Michelin, является одним из ведущих дистрибьюторов шин в России и представлена на всей территории страны, уточняет компания. Эта покупка «позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном в Давыдово», заверил французский концерн.

Как напоминает издание, на Michelin в России работали около 1000 сотрудников, из которых 750 — в Давыдово, недалеко от Москвы. «Осознавая тот факт, что весь персонал не может быть передан ООО «Пауэр Интернэшнл-шины», Michelin позволила тем, кто хотел, покинуть компанию на хороших условиях», — говорится в заявлении. Представители компании добавили, что «вариант передачи бизнеса местному руководству, несмотря на все усилия команд группы, не увенчался успехом из-за значительных трудностей, не позволяющих сделать эти виды деятельности автономными».

Как отмечается в статье, остановка продаж шин Michelin в России привела к снижению продаж на четверть в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года. Выручка французского шинного гиганта в первом квартале 2023 года выросла на 7,4%, достигнув €6,96 млрд, поскольку рост отпускных цен с лихвой компенсировал снижение объёмов продаж. Компания Michelin представлена в 175 странах и насчитывает 132 200 сотрудников, сообщает Capital.