Handelsblatt: доходы немецкой компании Wintershall заметно снизились после ухода с российского рынка

23:04
Посол Антонов: ни о какой изоляции Лаврова и его делегации в ООН речи не шло
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни о какой изоляции главы МИД России Сергей Лаврова и сопровождавшей его делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН речи не шло.
22:54
Глава Минобороны Венгрии призвал партнёров осторожно подходить к вопросу расширения НАТО
Министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки обратился к партнёрам с призывом с осторожностью подходить к вопросу расширения Североатлантического альянса.
22:50
Украина призвала ATP и WTA отстранить россиян с контрактами с ЦСКА
Федерация тенниса Украины (ФТУ) требует от ITF, ATP и WTA выполнить последние рекомендации МОК.
22:47
Портал 24ur сообщил о тайной отправке Словенией 20 БТР на Украину
Портал 24ur сообщил о тайной отправке Словенией партии из 20 бронетранспортёров «Валук» на Украину.
22:40
Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что ВСУ ждёт поражение в случае контрнаступления
Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.
22:37
Тост покинет пост руководителя AlphaTauri в конце сезона «Формулы-1»
В AlphaTauri сообщили, что по окончании сезона 2023 года в команде «Формулы-1» произойдут кадровые изменения в руководящем составе.
22:34
Ефимов рассказал о ходе строительства шести спорткомплексов в Москве по городской программе
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в настоящее время в Москве идёт строительство шести спорткомплексов в рамках программы реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).
22:33
Антонов: Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей СВО
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия максимально использует контакты с США для объяснения целей спецоперации на Украине.
22:24
Посол России Антонов: Запад стремится превратить конфликт на Украине в войну в Европе
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что западные страны делают всё для того, чтобы украинский конфликт перерос в войну в Европе.
22:23
A Haber: Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля онлайн
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет участвовать в мероприятиях 27 апреля в формате видеоконференции. Об этом сообщил телеканал A Haber.
22:22
Семак заявил, что сейчас у него нет амбиций попробовать себя в другой лиге
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал понять, что не собирается уходить из петербургского клуба по окончании чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
22:13
Кадыров сообщил об отправке в зону СВО спецподразделения ОМОН «Ахмат-1»
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в зону российской специальной военной операции на Украине отправились бойцы республиканского спецподразделения ОМОН «Ахмат-1».
22:09
Свитолина отказалась пожать руку Саснович после поражения в Мадриде
Украинка Элина Свитолина не смогла пробиться во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
22:06
Зеленский заявил, что его телефонный разговор с Си Цзиньпином длился час
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, состоявшийся 26 апреля, длился час.
22:02
УНИКС обыграл «Зенит» и вышел вперёд в полуфинальной серии
Казанский УНИКС на своём паркете нанёс поражение петербургскому «Зениту» в пятом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.
21:57
Директор Российского центра науки и культуры на Кипре рассказала о нападении на учреждение
Директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) на Кипре Алина Радченко рассказала RT подробности о нападении на учреждение.
21:48
Пиняев и Захарян вошли в рейтинг перспективных молодых футболистов по версии CIES
Опубликованы результаты анализа выступлений современных молодых футболистов, проведённого Международным центром спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).
21:48
СК даст правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание РЦНК на Кипре
Следственный комитет (СК) намерен дать правовую оценку действиям лиц, совершивших нападение на здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в столице Кипра Никосии.
21:45
Песков: Москва примет меры после решения Польши изъять деньги со счетов посольства России
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Польше стоит ждать ответа Москвы после решения изъять деньги со счетов посольства России в Варшаве.
21:42
В Пентагоне заявили, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины
Командующий Объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила почти все обещанные Западом танки и бронемашины.
21:36
Флаги России и Белоруссии будут запрещены на чемпионате мира по хоккею — 2023
Глава оргкомитета латвийской части чемпионата мира по хоккею 2023 года Эдгарс Бунцис сообщил, что на время турнира будут введены ограничения на демонстрацию символики России и Белоруссии.
21:35
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $78 за баррель впервые с 30 марта.
21:30
Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по США или их союзникам
Американский президент Джо Байден пригрозил КНДР «сменой режима» в случае ядерного удара по Соединённым Штатам или их союзникам.
21:25
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $75 за баррель
Стоимость нефти марки WTI опустилась ниже $75 за баррель впервые с 31 марта.
21:21
Пентагон: США развернули на Украине систему слежения за западным оружием
Командующий объединёнными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что США развернули на Украине систему слежения за оружием, поставляемым из западных стран.
21:21
Байден заявил, что США не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове
Американский президент Джо Байден утверждает, что Соединённые Штаты не намерены размещать ядерное оружие на Корейском полуострове.
21:17
Павлюченкова прошла во второй круг теннисного турнира в Мадриде
Россиянка Анастасия Павлюченкова оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
21:16
Нижегородская область купит 113 электробусов в 2023 году
Нижегородская область купит 113 электробусов по федеральной программе в 2023 году, заявил директор ЦРТС Артём Бафанов.
21:16
Солист Большого театра Азизов выразил соболезнования в связи со смертью певицы Бондаревской
Солист Большого театра Эльчин Азизов прокомментировал сообщение о смерти певицы Анны Бондаревской.
21:15
Количество многодетных семей в Петербурге превысило 50 тысяч
Количество многодетных семей в Санкт-Петербурге превысило 50 тыс. За последние четыре года показатель вырос на 10 тыс., заявил губернатор Александр Беглов во время ежегодного отчёта в заксобрании.
21:15
Специалист Абунин заявил, что интенсивность северного сияния зависит от солнечной активности
Руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артём Абунин заявил, что интенсивность северного сияния, магнитных бурь и ряда других явлений зависит от солнечной активности, которая носит цикличный характер.
21:15
Нижегородская область договорилась о сотрудничестве с Бухарской областью Узбекистана
Представители Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве с Бухарской областью Узбекистана. Церемония прошла в рамках рабочей встречи заместителя губернатора Андрея Саносяна с заместителем хокима по вопросам инвестиций и внешней торговли Ризо Асадовым.
21:15
На Кубани отдохнут 300 тысяч детей в 2023 году
В Краснодарском крае в 2023 году отдохнут 300 тыс. детей, в том числе 100 тыс. из других субъектов, заявила вице-губернатор Анна Минькова.
21:14
В Оренбурге проведут более 90 мероприятий в честь Дня Победы
В Оренбурге запланировано более 90 мероприятий, посвящённых Дню Победы. В частности, это встречи с ветеранами, выставки, концерты в микрорайонах.
21:13
В Тюменской области ожидается штормовой ветер и гроза
В Тюменской области в четверг, 27 апреля, ожидается штормовой ветер.
21:13
В Крыму предупредили об усилении ветра до 20 м/с
В Крыму в ближайшие два дня ожидается ухудшение погоды, в том числе дожди и сильный ветер.
21:12
В рамках марафона «На одной волне» в Подмосковье пройдёт 50 концертов
В рамках марафона «На одной волне» в Московской области состоится 50 концертов.
21:11
Юн Сок Ёль: США будут постоянно и рутинно размещать оружие на Корейском полуострове
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что Соединённые Штаты намерены в постоянном и рутинном порядке размещать вооружение на Корейском полуострове.
21:11
Котов не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Мадриде
Россиянин Павел Котов не смог оформить выход во второй круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде
21:10
Синоптик Цыганков спрогнозировал дождливую погоду 1 мая в Москве
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице 1 мая.
21:02
Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР
Американский президент Джо Байден заявил, что США продолжают добиваться дипломатического прорыва в отношениях с КНДР, однако ядерные обязательства Соединённых Штатов перед Южной Кореей нерушимы.
21:01
В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
На Украине воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.
20:57
Глава Чечни Кадыров сообщил о встрече с секретарём Совбеза России Патрушевым
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что провёл встречу с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым.
20:53
ЭСК РФС признала три ошибки Галимова в пользу «Пари НН»
Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по спорным эпизодам матча 24-го тура чемпионата страны между «Пари НН» и «Крыльями Советов».
20:52
Представитель ЕС: Брюссель приветствует телефонный разговор Си Цзиньпина и Зеленского
Европейский союз приветствует телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского, сообщил высокопоставленный представитель ЕС.
20:50
G1: суд в Бразилии распорядился приостановить работу Telegram из-за непредоставления данных
Суд в Бразилии распорядился приостановить работу мессенджера Telegram в стране из-за непредоставления по запросу полиции полных данных о неонацистских группировках, которые используют платформу.
20:50
В кабмине ФРГ назвали хорошим сигналом диалог между Пекином и Киевом
В правительстве Германии назвали «хорошим сигналом» диалог между Пекином и Киевом на высшем уровне.
20:42
Глава судейства РФС: по Юрану нет никаких доказанных вещей
Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев прокомментировал скандальную ситуацию после матча 24-го тура чемпионата России между «Пари НН» и «Крыльями Советов».
20:36
Глава Минцифры: порядка 70—80% мошеннических звонков в России совершают через WhatsApp
Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что порядка 70—80% мошеннических звонков в России совершают через WhatsApp.
20:33
Врач Руссу посоветовал положить в дачную аптечку антигистаминные препараты
Врач высшей категории кандидат медицинских наук Иван Руссу рассказал, какие лекарства желательно положить в дачную аптечку. В частности, он рекомендовал взять сорбенты, необходимые на случай отравления.