Bild: немецкий футбольный клуб цинично рекламирует «Северный поток — 2»

На домашнем стадионе немецкого футбольного клуба «Шальке» уже не впервые появилась реклама «Северного потока — 2» — во время матча, который смотрели сотни тысяч телезрителей и фанатов на трибунах. Сейчас, когда проект «Газпрома» вызывает в Европе так много споров, подобная рекламная кампания — это чистой воды цинизм, уверяет немецкий таблоид Bild.

Вызывающий в Европе много споров газопровод «Северный поток — 2», строительством которого занимается российский государственный концерн «Газпром», на этих выходных снова получил броскую рекламу — и не где-нибудь, а на футбольном стадионе, пишет немецкий таблоид Bild. Как подчёркивает издание, за матчем, во время которого соответствующие логотипы и надписи можно было увидеть на бортиках вокруг поля, следили сотни тысяч телезрителей и посетителей стадиона.

Игра проходила между клубами «Шальке» и «Герта». Главный спонсор первого из них уже не впервые демонстрирует рекламу «Северного потока — 2» за воротами и на боковых бортиках спортивной арены, сообщается в статье. По запросу от Bild в «Шальке» пояснили, что с началом второй половины сезона «Газпром» решил размещать рекламу планируемого к постройке газопровода на различных рекламных площадях домашнего стадиона клуба, «Фельтинс Арены». Тем самым «Газпром» подчёркивает значимость и поддержку важного проекта в сфере энергоснабжения, отметили в футбольном клубе.

Очевидно, «Шальке» не видит в этом никакой проблемы, потому что там заявили, что участие концерна в деятельности клуба остаётся неизменным, пишет немецкий таблоид. Слоган, который можно было увидеть на стадионе во время субботней игры, звучал следующим образом: «Надёжная энергия для Европы».

По версии издания, это «чистой воды цинизм», потому что всего пару дней назад «Газпром» показал, насколько ненадёжным делают энергоснабжение отдельных частей Европы альтернативные пути поставки российского газа. После того как суд в Стокгольме решил спор между российским концерном и украинской компанией «Нафтогаз» в пользу украинской стороны, «Газпром» прекратил поставки газа на Украину и вернул Киеву уже внесённую предоплату.

На этом фоне рекламная кампания «Северного потока — 2», особенно со стороны немецкого футбольного клуба, вызвала резкую критику, пишет Bild. Так, депутат от партии зелёных Клаудиа Мюллер сообщила журналистам издания, что «на фоне развивающегося газового спора между Украиной и Россией политические масштабы конфликта неясны только слепому». По её словам, «агрессивная реклама и лоббирование» «Северного потока — 2» показывает, «насколько этот проект важен для Путина». Это не имеет ничего общего со спортом, а потому такой рекламе не место на спортивных стадионах.

Премьер-министр Литвы в интервью изданию также подчеркнул, что новый газопровод — «скорее политический, чем экономический проект», с помощью которого Россия стремится «подорвать экономический фундамент других стран». В Германии «Северный поток — 2» критикуют политики, требующие от Европы солидарности в сфере энергоснабжения, а также защитники окружающей среды, сообщает немецкий таблоид.