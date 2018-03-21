Sky News: Лондону расхотелось наказывать Россию

Конфронтация между Великобританией и Россией в связи с «отравлением в Солсбери», по всей видимости, не будет усугубляться — пока конфликт ограничивается взаимной высылкой дипломатов и перепалками в Twitter, сообщает Sky News. Как подчёркивается в сюжете канала, это связано с тем, что Великобритания почему-то не принимает серьёзных карательных мер в отношении Москвы.

Появились признаки того, что Великобритания берёт курс на смягчение конфронтации с Россией по поводу отравления Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер-министр Тереза Мэй провела встречу с членами Совета национальной безопасности, и согласованные ими в ходе этого мероприятия меры, которые будут вскоре приняты, носят в основном оборонительный характер: будут ужесточены проверки на границе и законы об отмывании денег. А фоном для всего этого выступает отбытие из страны 23 высланных российских дипломатов. Репортаж редактора дипломатического отдела Sky News Доминика Уэгхорна.

Если Владимир Путин и беспокоится по поводу следующего шага Великобритании, он этого уж точно никак не выказывает: вот он, с бокалом шампанского в руке и широкой улыбкой на лице, празднует возвращение в Россию паралимпийцев.

А в Лондоне автобусы с 23 российскими дипломатами, обвинёнными после отравления в Солсбери в шпионаже, выехали из российского посольства. Их выслали британские власти, и они теперь отправляются домой. Будучи уже в аэропорту Станстед, некоторые из них до вылета побеседовали с корреспондентами российских телеканалов.

ЖЕНЩИНА: Конечно, хотелось бы здесь ещё чуть-чуть пожить и довести до завершения кое-какие планы, но на всё Божья воля. Я верующая, и я верю, что нас ждёт светлое будущее.

ЖЕНЩИНА: Конечно, это было немножко неожиданно, но где-то в глубине души мы, наверное, были готовы к такому развитию событий. Что поделать? Летим домой.

Посол России в Великобритании выдворение дипломатов осудил.

АЛЕКСАНДР ЯКОВЕНКО, посол России: Материалы данного расследования в соответствии с Венской конвенцией должны быть показаны нам. То есть речь идёт об очередном нарушении международного законодательства и Венской конвенции. В сущности, многие обвинения ничем не подкреплены, и для такой страны, как Великобритания, подобное неприемлемо.

Выдворение россиян было в целом уравновешено высылкой из России такого же количества британских дипломатов. В ответ на данный шаг правительство объявило о введении более жёстких пограничных проверок и более строгого досмотра частных самолётов, прибывающих из России, тогда как уже сделанные шаги по борьбе с отмыванием денег, предусматривающие возможность при необходимости замораживать российские государственные активы, будут предприниматься и дальше.

Вместе с тем Совет национальной безопасности по итогам заседания всё же не стал ни замораживать активы российских олигархов, ни лишать их виз. Как полагают критики Москвы, Владимира Путина новые меры никак не заденут.

ЮРИЙ ФЕЛЬШТИНСКИЙ, эксперт по России: Я думаю, что он нисколько не беспокоится, потому что, боюсь, то, что он делает сейчас, — это для него лишь первый шаг. Он сознательно усугубляет конфликт, всё глубже погружается в кризис. Это не конец этой истории, это только начало.

Другим тревожным для Великобритании обстоятельством является тот факт, что президент Трамп — несмотря на то, что он на прошлой неделе возложил ответственность за нападение на Россию, — провёл телефонные переговоры с Владимиром Путиным, ни разу в ходе них не упомянув об инциденте.

ЖУРНАЛИСТ: Вы сказали, что вмешательство в выборы в ходе переговоров не обсуждалось. Любопытно, а недавнее отравление в Великобритании было затронуто?

САРА САНДЕРС, пресс-секретарь Белого дома: Насколько я понимаю, эта тема в ходе сегодняшней беседы не обсуждалась.

Своеобразная «война» между Россией и Великобританией продолжается и в соцсетях. Форин Офис в своём Twitter опубликовал вот эту инфографику, где подробно описано, как Россия лгала и напускала туману в заявлениях об отравлении в Солсбери. Российское посольство нанесло ответный удар, осмеяв Великобританию при помощи вот такого нетактичного твита, — притом что в минувшие выходные посольство опубликовало другую запись, которую многие раскритиковали за легкомысленность (имеется в виду твит с изображением Эркюля Пуаро и подписью: «В Солсбери определённо надо отправить Пуаро — доказательств-то нет». — ИноТВ).

Тем не менее, кроме этой ожесточённой «битвы пропаганд», признаков того, что ситуация серьёзно усугубится в будущем, почти не наблюдается — за исключением разве что высылки дипломатов. По всей видимости, пока в отношении России практически не принимается дальнейших карательных мер, несмотря на то, что страна, согласно отдельным заявлениям, стоит за первым применением отравляющего вещества в Европе со времён Второй мировой войны. Доминик Уэгхорн, Sky News.

Дата выхода в эфир 21 марта 2018 года.