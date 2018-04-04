Hill: дочь Маккейна уверена, что её отец всегда обходился с Россией жёстче Трампа

Дочь Джона Маккейна не согласна с заявлением президента Трампа о том, что он проводит самую жёсткую политику в отношении России. По мнению Меган Маккейн, её отец придерживается более жёстких позиций. Действительно, сенатор Маккейн всегда откровенно критиковал Россию и её президента Путина, чего нельзя сказать про Трампа, пишет The Hill.
Меган Маккейн во вторник опровергла утверждение президента Трампа о том, что «никто другой не вёл себя по отношению к России более жёстко, чем он». Она напомнила про своего отца, республиканского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который на протяжении долгого времени занимает гораздо более жёсткую позицию в отношении Москвы и российского президента Владимира Путина, сообщает The Hill.
С таким комментарием Меган выступила на своей страничке в Twitter спустя несколько часов после того, как президент Трамп заявил на встрече с лидерами балтийских стран, что никто не вёл себя более жёстко в отношении России, чем он сам. По мнению дочери Маккейна, правильнее было бы сказать — никто, кроме её отца, пишет The Hill.
Многие считают, что Трамп давно угодил в «ловушку» из-за своего явного нежелания публично критиковать Россию, причём даже на фоне «предполагаемой агрессии со стороны Москвы», говорится в статье. Более того, президент США даже отвергает периодически высказываемые опасения в связи с попытками России вмешаться в международные выборы, в том числе в президентскую гонку США в 2016 году, отмечает The Hill.
И хотя на прошлой неделе Соединённые Штаты присоединились к кампании по высылке российских дипломатов, в которой приняли участие уже более двадцати стран, называя это мерой «наказания за отравление бывшего российского шпиона и его дочери» в Великобритании, однако сам президент Трамп уклонился от публичных заявлений по этому вопросу, констатирует автор. Он даже не стал публично осуждать Москву за подготовку этого отравления, а оставил критику своим помощникам, которые охарактеризовали эту атаку как «отвратительную», сообщает The Hill.
В то время как сенатор Джон Маккейн всегда откровенно критиковал Россию и её президента Владимира Путина, отмечается в статье. А в прошлом месяце он публично раскритиковал и Трампа после того, как тот поздравил Путина с недавней победой на президентских выборах в России. Маккейн заявил, что американский президент не может считаться лидером «свободного мира», если он поздравляет «диктаторов» с победой на выборах, напоминает The Hill.
США обратились к «Роскосмосу» с предложением продолжить полёты их астронавтов на Международную космическую станцию на космических кораблях «Союз». Об этом рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
Экс-заместитель начальника Генштаба Вооружённых сил Украины Игорь Романенко рассказал о том, что «фиксация из космоса» западными союзниками может помочь украинским кораблям пройти через Керченский пролив в Азовское море.
Цифровизация и международная кооперация станут ключевыми трендами сферы интеллектуальной собственности в будущем году. Об этом RT заявили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).
Онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области, помочь которому попросили президента России Владимира Путина в ходе большой пресс-конференции, умер в ночь на 10 января в больнице. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Сообщения о присутствии руководителя районной полиции на похоронах криминального авторитета в городе Амурске Хабаровского края не соответствуют действительности. Об этом заявила начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Ирина Щеголева.
В России с 31 декабря по 6 января заболеваемость гриппом и ОРВИ была низкой, небольшое превышение эпидемических порогов зарегистрировано в двух регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Центробанк России в период с июля 2017 года по июнь 2018-го снизил долю доллара в международных резервах до 21,9%, одновременно нарастив долю евро до 32% и долю китайских юаней до 14,7%. Соответствующие данные приведены в обзоре деятельности регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте.