Hill: дочь Маккейна уверена, что её отец всегда обходился с Россией жёстче Трампа

Дочь Джона Маккейна не согласна с заявлением президента Трампа о том, что он проводит самую жёсткую политику в отношении России. По мнению Меган Маккейн, её отец придерживается более жёстких позиций. Действительно, сенатор Маккейн всегда откровенно критиковал Россию и её президента Путина, чего нельзя сказать про Трампа, пишет The Hill.

Меган Маккейн во вторник опровергла утверждение президента Трампа о том, что «никто другой не вёл себя по отношению к России более жёстко, чем он». Она напомнила про своего отца, республиканского сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который на протяжении долгого времени занимает гораздо более жёсткую позицию в отношении Москвы и российского президента Владимира Путина, сообщает The Hill.

С таким комментарием Меган выступила на своей страничке в Twitter спустя несколько часов после того, как президент Трамп заявил на встрече с лидерами балтийских стран, что никто не вёл себя более жёстко в отношении России, чем он сам. По мнению дочери Маккейна, правильнее было бы сказать — никто, кроме её отца, пишет The Hill.

Многие считают, что Трамп давно угодил в «ловушку» из-за своего явного нежелания публично критиковать Россию, причём даже на фоне «предполагаемой агрессии со стороны Москвы», говорится в статье. Более того, президент США даже отвергает периодически высказываемые опасения в связи с попытками России вмешаться в международные выборы, в том числе в президентскую гонку США в 2016 году, отмечает The Hill.

И хотя на прошлой неделе Соединённые Штаты присоединились к кампании по высылке российских дипломатов, в которой приняли участие уже более двадцати стран, называя это мерой «наказания за отравление бывшего российского шпиона и его дочери» в Великобритании, однако сам президент Трамп уклонился от публичных заявлений по этому вопросу, констатирует автор. Он даже не стал публично осуждать Москву за подготовку этого отравления, а оставил ​​критику своим помощникам, которые охарактеризовали эту атаку как «отвратительную», сообщает The Hill.

В то время как сенатор Джон Маккейн всегда откровенно критиковал Россию и её президента Владимира Путина, отмечается в статье. А в прошлом месяце он публично раскритиковал и Трампа после того, как тот поздравил Путина с недавней победой на президентских выборах в России. Маккейн заявил, что американский президент не может считаться лидером «свободного мира», если он поздравляет «диктаторов» с победой на выборах, напоминает The Hill.