Обозреватель Foreign Policy: «Северный поток — 2» сделает Евросоюз более зависимым от капризной России

Президент России Владимир Путин готовится поприжать Европу с помощью «Северного потока — 2», пишет в своей статье для Foreign Policy директор американской компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин. По его словам, новый трубопровод не обеспечит энергетическую безопасность, при этом сделает Евросоюз более зависимым от капризной России.

В проекте «Газпрома» «Северный поток-2», с помощью которого в Европу через Балтийское море и Германию будет поставляться природный газ из России, есть нечто оруэлловское, говорится в статье.

Официальное обоснование проекта заключается в том, что Европе нужно больше газа, и это лучший способ его получить. Тем не менее трубопровод в сочетании с другими запланированными проектами фактически уменьшит экспортные возможности России. Хотя «Северный поток — 2» обещает «дальнейшую диверсификацию энергетических маршрутов в Европу», он фактически сконцентрирует экспорт российского газа на одном трубопроводном коридоре в Балтийском море в обход Украины. При этом нагрузка на украинскую газовую систему составит лишь 10% от текущей мощности.

Кажется странным, что европейские лидеры, обеспокоенные энергетической безопасностью и экономическим состоянием своего партнёра Украины, приветствуют строительство трубопровода «Северный поток — 2». По крайней мере, некоторых европейских политиков вполне устраивают обещания Кремля о том, что этот проект не нанесёт ущерба интересам Киева.

Однако, уверен автор, европейцам не стоит верить этим обещаниям, поскольку Владимир Путин ранее уже использовал газопроводы «Газпрома», чтобы вредить Европе и Украине. И, вероятно, он сделает это снова.

Развитие дополнительного трубопровода обычно означает увеличение поставок газа, но только в том случае, если сохраняются старые маршруты. К сожалению для европейских потребителей газа, «Газпром» планирует вывести из эксплуатации экспортные трубопроводы суммарной мощностью в несколько раз выше, чем у «Северного потока — 2», говорится в статье. В частности, речь идёт об Украине, через которую в Европу экспортируется 146 млрд кубометров в год.

Другими словами, после завершения строительства «Северного потока — 2» ежегодный общий объем экспорта российского газа в Европу сократится примерно на 85 млрд куб.м в год, утверждается в статье.

Буклеты и рекламные публикации по «Северному потоку — 2» убедили многих европейцев в том, что проект нацелен на получение дополнительного российского газа по дополнительному маршруту. Однако на самом деле речь идёт о перенаправлении доходов от транзита из Украины и Словакии в Германию и о физической ликвидации большинства трубопроводов, по которым газ поступает на Украину и переправляется транзитом через неё.

«Северный поток — 2» может обещать, что «транспортировка природного газа через Балтийское море — это надёжное решение для удовлетворения спроса на природный газ в ЕС». Но этот трубопровод — отнюдь не решение. Это проблема», — подытоживает автор свою статью для Foreign Policy.